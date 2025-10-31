Viktorija Siegel ieško naujų darbuotojų: štai kokį atlyginimą siūlo

Viktorijos Siegel prekės ženklas per kelerius metus išaugo iš internetinės parduotuvės į vieną žinomiausių vietinių grožio prekių verslų. Įmonė valdo tiek e. parduotuvę, tiek fizines parduotuves Vilniuje ir Kaune, siūlo daugiau kaip aštuoniasdešimties populiarių tarptautinių kosmetikos prekės ženklų produkciją ir aktyviai plečia savo veiklą už Lietuvos ribų.
Siūlomas darbas
Kaip skelbiama darbo pasiūlyme, rinkodaros ir marketingo vadovui siūlomas atlygis nuo 3000 eurų „į rankas“. Įmonė ieško ambicingo, kūrybiško žmogaus, galinčio prisidėti prie elektroninės parduotuvės augimo, naujų produktų įvedimo į rinką ir tarptautinės plėtros. Darbo aprašyme pabrėžiama, kad kandidatui reikalinga bent trejų metų patirtis rinkodaros ar marketingo srityje, puikios anglų kalbos žinios ir gebėjimas dirbti su skaitmeninės rinkodaros įrankiais, tokiais kaip Google Ads ar Meta platformos.
Tuo tarpu sandėlio darbuotojams siūloma nuo 900 iki 1000 eurų „į rankas“. Kandidatams svarbiausia – atsakingumas, greita orientacija ir atidumas.
MB „Shopbysiegel.com“ įkurta 2020 metais, o jos vadovė ir įkūrėja Viktorija Siegel-Suodaitė sako, kad nuoseklus augimas leidžia įmonei kurti naujas darbo vietas ir investuoti į plėtrą. Bendrovės pajamos pastaraisiais metais viršijo 2,9 milijono eurų. Remiantis naujausiais „Sodra“ duomenimis, įmonėje dirba 19 darbuotojų.
