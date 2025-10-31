Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viktorija Siegel ieško naujų darbuotojų: štai kokį atlyginimą siūlo

2025-10-31 14:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 14:18

Verslininkės ir influencerės Viktorijos Siegel valdoma grožio priemonių įmonė MB „Shopbysiegel.com“ plečia savo komandą. Portale CV Bankas pasirodė du nauji darbo pasiūlymai – bendrovė šiuo metu ieško rinkodaros ir marketingo vadovo bei sandėlio darbuotojų Vilniuje.

Viktorija Siegel (nuotr. BNS ir nuotr. Instagram)
5

Verslininkės ir influencerės Viktorijos Siegel valdoma grožio priemonių įmonė MB „Shopbysiegel.com“ plečia savo komandą. Portale CV Bankas pasirodė du nauji darbo pasiūlymai – bendrovė šiuo metu ieško rinkodaros ir marketingo vadovo bei sandėlio darbuotojų Vilniuje.

REKLAMA
5

Viktorijos Siegel prekės ženklas per kelerius metus išaugo iš internetinės parduotuvės į vieną žinomiausių vietinių grožio prekių verslų. Įmonė valdo tiek e. parduotuvę, tiek fizines parduotuves Vilniuje ir Kaune, siūlo daugiau kaip aštuoniasdešimties populiarių tarptautinių kosmetikos prekės ženklų produkciją ir aktyviai plečia savo veiklą už Lietuvos ribų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viktorija Siegel su vaikais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel su vaikais

Siūlomas darbas

Kaip skelbiama darbo pasiūlyme, rinkodaros ir marketingo vadovui siūlomas atlygis nuo 3000 eurų „į rankas“. Įmonė ieško ambicingo, kūrybiško žmogaus, galinčio prisidėti prie elektroninės parduotuvės augimo, naujų produktų įvedimo į rinką ir tarptautinės plėtros. Darbo aprašyme pabrėžiama, kad kandidatui reikalinga bent trejų metų patirtis rinkodaros ar marketingo srityje, puikios anglų kalbos žinios ir gebėjimas dirbti su skaitmeninės rinkodaros įrankiais, tokiais kaip Google Ads ar Meta platformos.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu sandėlio darbuotojams siūloma nuo 900 iki 1000 eurų „į rankas“. Kandidatams svarbiausia – atsakingumas, greita orientacija ir atidumas.

MB „Shopbysiegel.com“ įkurta 2020 metais, o jos vadovė ir įkūrėja Viktorija Siegel-Suodaitė sako, kad nuoseklus augimas leidžia įmonei kurti naujas darbo vietas ir investuoti į plėtrą. Bendrovės pajamos pastaraisiais metais viršijo 2,9 milijono eurų. Remiantis naujausiais „Sodra“ duomenimis, įmonėje dirba 19 darbuotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų