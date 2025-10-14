Viktorijos Siegel dukra sulaukė netikėto įvertinimo: mamos akyse – ašaros

Iškart po įrašu pasipylė gerbėjų sveikinimai.
Dukros pergalė
„OMG!!! Aš visą šį savaitgalį euforijoje! Vakar Nicolytei paskambinau ir pasakiau, kad NICI produktai laimėjo du aukso medalius, o ji man atsakė, kad padarys viską ir labai stengsis, kad šiandien parvežtumėme namo trečią! Ir jai pavyko!!!
Man tai ašaros laimės kaupiasi akyse!!! Tarptautinis „Palanga Talent League“ konkursas! Tarp daugybės nuostabių dalyvių ir prizinių vietų ir mes parsivežam 1 vietą!“ – emocingai socialiniuose tinkluose rašė V. Siegel.
Pasak jos, tai – didelio darbo, atkaklumo ir profesionalios mokytojos Dianos indėlio rezultatas.
„Šis laimėjimas – didelio darbo, atkaklumo ir nuolatinių pamokų pas nuostabią mokytoją Dianą rezultatas! Jos profesionalumas, šiluma ir atsidavimas darbui įkvepia, ugdo vaikų meilę muzikai ir padeda jiems spindėti scenoje“, – rašė Viktorija, negailėdama padėkų.
Dukra dainuoja vos kelis mėnesius
Influencerė prisipažino, kad Nicole dainuoti pradėjo vos prieš kelis mėnesius – dainavimo pamokas ji lanko tik nuo gegužės, tačiau jau antrą kartą pasirodė scenoje ir pelnė aukščiausią įvertinimą.
„Kai Nici pasakė, kad nori dainuoti, man nekilo nė menkiausios abejonės – žinojau, kad mokysimės būtent pas mokytoją iš didžiosios raidės – Dianą! Tai tik pradžia, bet jau dabar ašaros laimės kaupiasi akyse“, – rašė V. Siegel.
Įrašo pabaigoje Viktorija dar kartą išreiškė begalinį pasididžiavimą:
„Didžiulis ačiū mokytojai Dianai už kantrybę, palaikymą ir tikėjimą! O Nici – už drąsą, ryžtą ir meilę dainai! Pirmyn, dukryte, tai tik pradžia! Tikiu tavimi ir visada būsiu šalia su didžiausiu palaikymu!“
Gerbėjai taip pat džiaugiasi dukros pasiekimais:
„Didžiausi sveikinimai!“, – rašė viena sekėja.
„Sveikinimai“, – rašė kita.
„Kokia šaunuolytė”, – rašė ir kita sekėja.
