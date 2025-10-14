Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Viktorijos Siegel dukra sulaukė netikėto įvertinimo: mamos akyse – ašaros

2025-10-14 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 09:55

Verslininkė ir influencerių pasaulio žvaigždė Viktorija Siegel savaitgalį dalijosi džiaugsmu bei didžiuliu pasididžiavimu – jos dukra Nicole pelnė pirmąją vietą tarptautiniame „Palanga Talent League“ konkurse.

Viktorija Siegel su vaikais
5

Verslininkė ir influencerių pasaulio žvaigždė Viktorija Siegel savaitgalį dalijosi džiaugsmu bei didžiuliu pasididžiavimu – jos dukra Nicole pelnė pirmąją vietą tarptautiniame „Palanga Talent League“ konkurse.

REKLAMA
1

Iškart po įrašu pasipylė gerbėjų sveikinimai.

Viktorija Siegel su vaikais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel su vaikais

Dukros pergalė

„OMG!!! Aš visą šį savaitgalį euforijoje! Vakar Nicolytei paskambinau ir pasakiau, kad NICI produktai laimėjo du aukso medalius, o ji man atsakė, kad padarys viską ir labai stengsis, kad šiandien parvežtumėme namo trečią! Ir jai pavyko!!!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Man tai ašaros laimės kaupiasi akyse!!! Tarptautinis „Palanga Talent League“ konkursas! Tarp daugybės nuostabių dalyvių ir prizinių vietų ir mes parsivežam 1 vietą!“ – emocingai socialiniuose tinkluose rašė V. Siegel.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, tai – didelio darbo, atkaklumo ir profesionalios mokytojos Dianos indėlio rezultatas.

„Šis laimėjimas – didelio darbo, atkaklumo ir nuolatinių pamokų pas nuostabią mokytoją Dianą rezultatas! Jos profesionalumas, šiluma ir atsidavimas darbui įkvepia, ugdo vaikų meilę muzikai ir padeda jiems spindėti scenoje“, – rašė Viktorija, negailėdama padėkų.

REKLAMA

Dukra dainuoja vos kelis mėnesius

Influencerė prisipažino, kad Nicole dainuoti pradėjo vos prieš kelis mėnesius – dainavimo pamokas ji lanko tik nuo gegužės, tačiau jau antrą kartą pasirodė scenoje ir pelnė aukščiausią įvertinimą.

„Kai Nici pasakė, kad nori dainuoti, man nekilo nė menkiausios abejonės – žinojau, kad mokysimės būtent pas mokytoją iš didžiosios raidės – Dianą! Tai tik pradžia, bet jau dabar ašaros laimės kaupiasi akyse“, – rašė V. Siegel.

REKLAMA
REKLAMA

Įrašo pabaigoje Viktorija dar kartą išreiškė begalinį pasididžiavimą:

„Didžiulis ačiū mokytojai Dianai už kantrybę, palaikymą ir tikėjimą! O Nici – už drąsą, ryžtą ir meilę dainai! Pirmyn, dukryte, tai tik pradžia! Tikiu tavimi ir visada būsiu šalia su didžiausiu palaikymu!“ 

Gerbėjai taip pat džiaugiasi dukros pasiekimais:

„Didžiausi sveikinimai!“, – rašė viena sekėja.

„Sveikinimai“, – rašė kita.

„Kokia šaunuolytė”, – rašė ir kita sekėja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų