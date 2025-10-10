Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Viktorijos Siegel gyvenime – džiugi žinia: „Emocijos ima viršų“

2025-10-10 18:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 18:21

Žinomai nuomonės formuotojai ir verslininkei Viktorijai Siegel „Rinkis prekę lietuvišką“ parodoje buvo įteiktas neeilinis apdovanojimas

Viktorija Siegel (nuotr. BNS ir nuotr. Instagram)
5

Žinomai nuomonės formuotojai ir verslininkei Viktorijai Siegel „Rinkis prekę lietuvišką“ parodoje buvo įteiktas neeilinis apdovanojimas

REKLAMA
2

Tradiciškai šiame renginyje būna įteikiami medaliai už geriausius lietuviškus gaminius. Šiais metais net du medalius iškovojo V. Siegel produktai: kosmetikos ir buitinės chemijos kategorijose.

Viktorija Siegel su vaikais
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel su vaikais

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šia džiugia žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, o įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

Netvėrė džiaugsmu

Socialiniame tinkle žinoma moteris rašė:

„Emocijos ima viršų!! Esu tokia laiminga!!

Iš tiesu labai didžiuojuosi mūsų NICI produktais, kurtais Lietuvoje!!

Šiais metais pirmą kartą dalyvavome parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ – ir negalime sulaikyti džiaugsmo!

REKLAMA

Net 2 AUKSO medaliai!

Mūsų NICI DĖMIŲ VALIKLIS SU AKTYVIUOJU DEGUONIMI ir PARFUMUOTAS SKALBIKLIS TOBACCO pelnė aukso medalius bei aukščiausius komisijos įvertinimus!

Didžiuojamės galėdami kurti ir gaminti Lietuvoje, o dar maloniau – būti įvertintiems už savo darbą.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų