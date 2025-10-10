Viktorijos Siegel gyvenime – džiugi žinia: „Emocijos ima viršų“

Tradiciškai šiame renginyje būna įteikiami medaliai už geriausius lietuviškus gaminius. Šiais metais net du medalius iškovojo V. Siegel produktai: kosmetikos ir buitinės chemijos kategorijose.
Šia džiugia žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, o įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Netvėrė džiaugsmu
Socialiniame tinkle žinoma moteris rašė:
„Emocijos ima viršų!! Esu tokia laiminga!!
Iš tiesu labai didžiuojuosi mūsų NICI produktais, kurtais Lietuvoje!!
Šiais metais pirmą kartą dalyvavome parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“ – ir negalime sulaikyti džiaugsmo!
Net 2 AUKSO medaliai!
Mūsų NICI DĖMIŲ VALIKLIS SU AKTYVIUOJU DEGUONIMI ir PARFUMUOTAS SKALBIKLIS TOBACCO pelnė aukso medalius bei aukščiausius komisijos įvertinimus!
Didžiuojamės galėdami kurti ir gaminti Lietuvoje, o dar maloniau – būti įvertintiems už savo darbą.“
