Olego Šurajevo gyvenime – naujas etapas: „Galite sveikinti“

Naujieną jis paskelbė socialiniame tinkle Facebook.
Atidarė komedijos klubą
Socialiniame tinkle, neslėpdamas džiaugsmo, jis rašė:
„Tai ką gi – galit sveikinti. Mes jau atidarėm Vilnius Comedy Club! Einant pro Operą A. Venuolio gatve – greit pamatysit mūsų iškabą ir visą mėnesio programą.
Mes kasdien darom comedy renginius.
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį – pas mus atviri mikrofonai ir nemokamas įėjimas. Nuo balandžio darom open mic’us po 3–4 kartus per savaitę – manau, tai didžiulis indėlis į Lietuvos komediją. Dabar nusprendėm turėti savo vietą, o ne daryti renginius baruose.
Šiaip klubą atidarėm šį pirmadienį – ir jau buvo keturi vakarai visiškai pilni žmonių, vos telpa visi. Džiugu!
Ketvirtadieniais darom improvizacijos vakarus – vakar labai sėkmingai praėjo.
Šiandien ir rytoj darom šou – komikai ateina jau su patikrintais bajeriais, o aš pats šiandien darysiu 30 minučių.
Sekmadieniais darysim savaitės apžvalgą, o nuo kito sekmadienio – LIVE transliacijas.
Klubas negali gyvuoti be žiūrovų, todėl šiandien ir rytoj turim late show 21:00 – būtinai nusipirkit bilietą, palaikykit ir ateikit, nes čia geras dalykas. Labai geras.
Laukiam visų! A. Venuolio g. 14.“
