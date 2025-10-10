Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Olego Šurajevo gyvenime – naujas etapas: „Galite sveikinti“

2025-10-10 15:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 15:34

Garsus Lietuvos komikas Olegas Šurajevas pasidalijo žinia apie naują projektą: jis su komanda atidarė komedijos klubą.

Olegas Šurajevas BNS Foto

Garsus Lietuvos komikas Olegas Šurajevas pasidalijo žinia apie naują projektą: jis su komanda atidarė komedijos klubą.

10

Naujieną jis paskelbė socialiniame tinkle Facebook.

Atidarė komedijos klubą

Socialiniame tinkle, neslėpdamas džiaugsmo, jis rašė:

„Tai ką gi – galit sveikinti. Mes jau atidarėm Vilnius Comedy Club! Einant pro Operą A. Venuolio gatve – greit pamatysit mūsų iškabą ir visą mėnesio programą.

Mes kasdien darom comedy renginius.

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį – pas mus atviri mikrofonai ir nemokamas įėjimas. Nuo balandžio darom open mic’us po 3–4 kartus per savaitę – manau, tai didžiulis indėlis į Lietuvos komediją. Dabar nusprendėm turėti savo vietą, o ne daryti renginius baruose.

Šiaip klubą atidarėm šį pirmadienį – ir jau buvo keturi vakarai visiškai pilni žmonių, vos telpa visi. Džiugu!

Ketvirtadieniais darom improvizacijos vakarus – vakar labai sėkmingai praėjo.

Šiandien ir rytoj darom šou – komikai ateina jau su patikrintais bajeriais, o aš pats šiandien darysiu 30 minučių.

Sekmadieniais darysim savaitės apžvalgą, o nuo kito sekmadienio – LIVE transliacijas.

Klubas negali gyvuoti be žiūrovų, todėl šiandien ir rytoj turim late show 21:00 – būtinai nusipirkit bilietą, palaikykit ir ateikit, nes čia geras dalykas. Labai geras.

Laukiam visų! A. Venuolio g. 14.“

gal
gal
2025-10-10 15:39
geriau vaziuok namo i savo tevyne
Atsakyti
Ateiti
Ateiti
2025-10-10 15:39
Konservatoriu kultūros ministras ateitije.
Atsakyti
Net neabejojau
Net neabejojau
2025-10-10 15:38
Išrinko kultūros ministru?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
