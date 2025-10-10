Prokuratūra ginčija Vilniaus valdžios sutartį su „MG grupės“ įmone

Anot jos, miestas negalėjo įsigyti paslaugų iš bendrovės, kurios akcininkė „MG grupė“ yra nuteista politinės korupcijos byloje, rašo „Verslo žinių“ portalas.
Generalinė prokuratūra vz.lt informavo, kad viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų, todėl kreipėsi į teismą, kad sutartis tarp įmonės „DG Horeca“, Viršuliškėse, šalia SEB arenos, valdančios viešbutį „Urbihop“, ir Vilniaus savivaldybės būtų pripažinta negaliojančia.
„Darnu Group“ generalinė direktorė Sigita Survilaitė portalui teigė, jog prokuratūros teigimu, „DG Horeca“ turėjo būti pašalinta iš konkurso dėl „MG grupės“ teistumo už korupcinio pobūdžio nusikaltimą. Anot jos, pagal sutartį miestas įsigijo 2,5 tūkst. eurų vertės paslaugų.
Savivaldybės teigimu, iki 300 tūkst. eurų vertės trejų metų trukmės sutartis pasirašyta pernai pavasarį.
BNS rašė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 metų spalį „MG grupę“ pripažino kalta politinės korupcijos byloje, jai skirta daugiau nei 1,1 mln. eurų bauda.