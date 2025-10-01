Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas

Paskubėkite susigrąžinti pinigus už nepanaudotus bilietus – vėliau juos paims

2025-10-01 16:11
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 16:11

Nuo spalio pradžios Vilniuje nustojo galioti seni viešojo transporto bilietai, įsigyti iki liepos 1 d. Jų aktyvuoti nespėję gyventojai jau gali kreiptis dėl pinigų grąžinimo.

Autobusas, troleibusas, viešasis transportas, eismas, sotelė (ELTA / Andrius Ufartas)

Nuo spalio pradžios Vilniuje nustojo galioti seni viešojo transporto bilietai, įsigyti iki liepos 1 d. Jų aktyvuoti nespėję gyventojai jau gali kreiptis dėl pinigų grąžinimo.

2

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, save tapatinanti su prekės ženklu „Judu“ (nors tokiu pavadinimu veikia įmonė Kaune), neseniai pranešė, kad keleiviai iki liepos 1 d. įsigytus viešojo transporto bilietus turi aktyvuoti iki rugsėjo 30 d., nes nuo spalio 1 d. jie nebegalios.

Bendrovė tada dalijosi, kad tokių bilietų yra daugiau nei 1 mln. 

Visgi nespėję jų aktyvuoti, už bilietus galės susigrąžinti pinigus iki metų pabaigos, nurodė „Susisiekimo paslaugos“.

Svarbu pabrėžti, kad pinigus galima susigrąžinti tik už neaktyvuotus bilietus.

Kaip susigrąžinti pinigus?

Norint susigrąžinti lėšas už neaktyvuotus senus bilietus, reikia užpildyti specialią užklausos formą. Tai galima padaryti tik internetu.

Pildant šią formą reikia nurodyti veikiantį mobilaus telefono numerį, į kurį proceso metu yra atsiunčiamas patvirtinimo kodas.

Taip pat pildant prašymą reikią nurodyti banko sąskaitą, į kurią gyventojas nori gauti grąžinamus pinigus.

Pateikus prašymą yra nurodoma, kad pinigai bus grąžinti per 14 dienų.

Pinigai atiteko savivaldybei

„Susisiekimo paslaugų“ viešųjų ryšių projektų vadovė Eglė Krušinskaitė dalijosi, kad per 3 metus, kol galiojo seno nominalo bilietai, susikaupė 1,6 mln. negražintų bilietų. Didžioji jų dalis – vienkartiniai. 

„Tai rodo, kad anksčiau žmonės įprastai užsipirkdavo vienkartinių bilietų kelionėms – buvusi kainodara neskatino rinktis ilgalaikių bilietų“, – nurodė įmonės atstovė.

Ji skaičiavo, kad preliminariai per 3 metus neaktyvuotų bilietų vertė siekia 1 289 382 eurus. T. y. vidutiniškai po 2 eurus kiekvienam Vilniaus gyventojui, jeigu imsime, kad sostinė jų turi daugiau kaip 600 tūkst.

„Susisiekimo paslaugų“ atstovė nurodė, kad seni bilietai negali būti pakeisti naujais dėl administracinių priežasčių:

„Administracinės priežastys – jei bilietas galėtų būti aktyvuojamas po 5 ar 10 metų, būtų sudėtinga tvarkyti sistemą, atnaujinti kainas ar koreguoti maršrutus pagal realią paklausą.“

E. Krušinskaitė patvirtino, kad už viešojo transporto bilietus surinkti pinigai keliauja į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą.

Ji taip atsakė į klausimą, ar tai nėra būdas pasipelnyti žmonių sąskaita:

„Apie tai yra informuojama, todėl žmonės gali patys pasirinkti, kaip elgtis su turimais bilietais: juos grąžinti iki metų pabaigos arba aktyvuoti iki rugsėjo pabaigos.“

Pernai „Susisiekimo paslaugos“ gavo 44,7 mln. eurų pajamų ir uždirbo 0,67 mln. eurų grynojo pelno. Ankstesnius dvejus metus bendrovės grynasis pelnas viršijo po 1 mln. eurų.

Viešasis transportas. ELTA / Dainius Labutis
Paskutinė diena išnaudoti bilietus – vėliau pinigų teks prašyti arba juos paims (4)
Eurai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Nepradelskite: vėliau jūsų pinigus paims arba jų teks prašyti (34)
JUDU apie tolerancijos laikotarpį, pasibaigus bilietėlio galiojimo laikui (tv3.lt koliažas)
Svarbu visiems vilniečiams: atkreipkite dėmesį į pasikeitusią tvarką – gali tekti susimokėti baudą (40)

