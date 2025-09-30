Paskutinė diena išnaudoti bilietus – vėliau pinigų teks prašyti arba juos paims

Pasirodo, kad yra daugiau kaip 1 mln. nepanaudotų senų bilietų, kuriais nebus galima apmokėti kelionės jau nuo spalio 1 d.
Tuomet norintys susigrąžinti pinigus už juos turės teikti atitinkamą prašymą. O, prašymo nepateikus per 3 mėn., žmonių pinigus savivaldybė tiesiog pasiims nesuteikusi jokios paslaugos.
Liko paskutinė diena aktyvuoti
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, save tapatinanti su prekės ženklu „Judu“ (nors tokiu pavadinimu veikia įmonė Kaune), neseniai pranešė, kad keleiviai iki liepos 1 d. įsigytus viešojo transporto bilietus turi aktyvuoti iki rugsėjo 30 d.
Nuo spalio 1 d. jų aktyvuoti galimybės nebebus. Visgi nespėję to padaryti, už bilietus galės susigrąžinti pinigus iki metų pabaigos, nurodė „Susisiekimo paslaugos“.
„Svarbu žinoti, kad visi seni bilietai, kurie bus aktyvuoti iki rugsėjo 30 d., galios visą biliete nurodytą laikotarpį – metiniai bilietai galios metus, mėnesiniai – mėnesį ir t. t.“ – pranešime aiškino įmonė.
Svarbu pabrėžti, kad pinigus galima susigrąžinti tik už neaktyvuotus bilietus. Norint susigrąžinti lėšas, reikia užpildyti specialią užklausos formą. Ir tai galima padaryti tik internetu.
Pinigai atiteko savivaldybei
„Susisiekimo paslaugų“ viešųjų ryšių projektų vadovė Eglė Krušinskaitė dalijosi, kad per 3 metus, kol galioja seno nominalo bilietai, susikaupė 1,6 mln. negražintų bilietų. Didžioji jų dalis – vienkartiniai.
„Tai rodo, kad anksčiau žmonės įprastai užsipirkdavo vienkartinių bilietų kelionėms – buvusi kainodara neskatino rinktis ilgalaikių bilietų“, – nurodė įmonės atstovė.
Ji skaičiavo, kad preliminariai per 3 metus neaktyvuotų bilietų vertė siekia 1 289 382 eurus. T. y. vidutiniškai po 2 eurus kiekvienam Vilniaus gyventojui, jeigu imsime, kad sostinė jų turi daugiau kaip 600 tūkst.
„Susisiekimo paslaugų“ atstovė nurodė, kad seni bilietai negali būti pakeisti naujais dėl administracinių priežasčių:
„Administracinės priežastys – jei bilietas galėtų būti aktyvuojamas po 5 ar 10 metų, būtų sudėtinga tvarkyti sistemą, atnaujinti kainas ar koreguoti maršrutus pagal realią paklausą.“
E. Krušinskaitė patvirtino, kad už viešojo transporto bilietus surinkti pinigai keliauja į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą.
Ji taip atsakė į klausimą, ar tai nėra būdas pasipelnyti žmonių sąskaita:
„Apie tai yra informuojama, todėl žmonės gali patys pasirinkti, kaip elgtis su turimais bilietais: juos grąžinti iki metų pabaigos arba aktyvuoti iki rugsėjo pabaigos.“
Pernai „Susisiekimo paslaugos“ gavo 44,7 mln. eurų pajamų ir uždirbo 0,67 mln. eurų grynojo pelno. Ankstesnius dvejus metus bendrovės grynasis pelnas viršijo po 1 mln. eurų.
