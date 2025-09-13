Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas: norėdamas pasisavinti Vilniaus savivaldybės lėšas, tarybos narys fiktyviai nuomojosi patalpą

2025-09-13 14:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-13 14:39

Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs Vilniaus miesto tarybos narys Sergejus Popovas fiktyviai nuomojosi apleistą patalpą, siekdamas apgaule pasisavinti sostinės savivaldybės lėšas.

Apeliacinis teismas. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs Vilniaus miesto tarybos narys Sergejus Popovas fiktyviai nuomojosi apleistą patalpą, siekdamas apgaule pasisavinti sostinės savivaldybės lėšas.

S. Popovas deklaravo, kad 12,25 kv. metrų ploto buvusios skydinės patalpos Vilniuje, Paupio rajone, Aukštaičių gatvėje, naudojamos tarybos nario veiklai. Pasak jo, šiose patalpose esą buvo ruošiamasi tarybos posėdžiams, todėl iš sostinės savivaldybės trejus metus gautos piniginės išmokos – iš viso 7,4 tūkst. eurų.

„Didžiausios savivaldybės Respublikoje narys turi tarnauti žmonėms, o ne užsiimti nusikalstama veikla. Tai daro didžiulę žalą valstybei. Kolegijos nuomone, teisingai įvertinti surinkti įrodymai ir teisingai konstatuota, kad jūs, jau sudarydamas sutartį, žinojote, kad minėtomis patalpomis neketinate naudotis ir jomis nesinaudojote“, – sakė Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Evaldas Gražys, trečiadienį teismo salėje skelbdamas nutartį, kurios buvo atvykęs išgirsti ir S. Popovas.  

Teisėjas citavo patalpų apžiūros protokolus – juose užfiksuota, kad minėtoje patalpoje vietoje lubų matyti vamzdžiai, nepritvirtintos lubų juostelės, nuo lubų iki žemės driekiasi laidai. Patalpa mažai apšviesta, joje yra pakabinta vienintelė lemputė, kuri kyšo iš po prie lubų netvarkingai pravestų laidų. Tarp lubų ir prie lubų pravestų vamzdžių esantys laidai sutvirtinti įstrižai padėtomis lubų juostelėmis, o patalpų sienos yra akivaizdžiai pažeistos iš viršaus tekančio vandens. 

Patalpose nebuvo nei vandentiekio, nei šildymo, nei sanitarinio mazgo. Teismas padarė išvadą, kad minėtos patalpos yra skirtos techniniam komunikacijų aptarnavimui, nepritaikytos kasdieniniam naudojimui, juo labiau darbui, nes yra drėgnos, pro pastato stogą sunkiasi vanduo, trūksta apšvietimo – šios patalpos iš esmės ne tik netinkamos darbui, bet ir kenksmingos sveikatai

Be to, teisėjas E. Gražys atkreipė dėmesį, kad vienas asmuo 2022 m. vasarą matė jaunuolį, kuris iš minėtų patalpų traukė dviratį. Šis jaunuolis paaiškino, kad nuomojasi patalpas pirmajame pastato aukšte ir prekiauja dviračiais, o šia patalpa jam leido naudotis patalpų savininkas. Pastato patalpų savininkai ir nuomininkai nurodė, kad nėra matę, jog S. Popovas naudotųsi išsinuomotomis patalpomis. Priešingai – šiomis patalpomis kurį laiką naudojosi pastato pirmajame aukšte esanti dviračių parduotuvė.

Apeliacinis teismas išteisinimo siekusio S. Popovo apeliacinį skundą atmetė. 

ELTA primena, kad 2020–2023 m. kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys S. Popovas šiemet sausį paskelbtu Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu buvo nuteistas už sukčiavimą, tikrų dokumentų klastojimą ir piktnaudžiavimą. Jam skirta 15 tūkst. eurų bauda, nuteistasis įpareigotas savivaldybei grąžinti išmoką, kuri buvo panaudota minėtų patalpų fiktyviai nuomai.

Kaip skelbė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), S. Popovas, būdamas tuometinės tarybos nariu, turėjo teisę gauti išmoką biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti. Ši suma siekė 300 eurų per mėnesį. 

2020 m. gruodžio mėn. politikas su viena privačia įmone sudarė fiktyvią negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį biuro nuomai. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai nuo 2021 m. sausio iki 2023 m. balandžio mėn. jis pateikdavo finansinius dokumentus – apyskaitas už neva biuro patalpų nuomą. Sutartyje buvo rašoma, kad mėnesio patalpų nuomos kaina siekia 270 eurų.

Apeliacinis teismas savo nutartyje paskelbė, kad S. Popovas nesilaikė jam, kaip tarybos nariui, keliamų reikalavimų, suvokė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikia sąskaitas faktūras bei kasos pajamų orderius dėl išlaidų, kurios nebuvo patirtos vykdant jo tarnybinę veiklą. 

Po šio Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis S. Popovo byloje įsiteisėjo, tačiau dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

