Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šurajevas uždaro paramos Ukrainai fondą

2025-08-19 15:13 / šaltinis: ELTA
2025-08-19 15:13

Visuomenininkas Olegas Šurajevas antradienį pranešė uždarantis viešąją įstaigą „Vienas k paramos fondas“, rinkusią paramą karo niokojamai Ukrainai. 

Olegas Šurajevas (nuotr. Elta)

Visuomenininkas Olegas Šurajevas antradienį pranešė uždarantis viešąją įstaigą „Vienas k paramos fondas“, rinkusią paramą karo niokojamai Ukrainai. 

REKLAMA
3

„Atėjo laikas man pranešti, kad uždarome Vienas K paramos fondą. Kažkaip ilgai delsiau su paskelbimu, nes tiesiog neturėjau jėgų ir ši tema man skaudi. Likę daug nuoskaudų, ir manau, jos yra labai asmeniškos, neobjektyvios“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė O. Šurajevas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, uždaryti fondą paskatino finansinė padėtis ir asmeninė situacija.

„Kai mūsų fondas atsirado, tai buvo laikinas sprendimas daryti procesus greitai. Daug kur mes dirbome labai skubiai ir efektyviai ir tai pasiteisino, tačiau kai kur skubėjome per daug. Toks tempas nėra sveikas žmogui, jei fondas neturi stabilaus finansinio pagrindo – t. y., algų sistemos. Algas mes ignoravome, o jei ir galėjome pasiūlyti, tai buvo nekonkurencinga alga“, – dalijosi visuomenininkas.

REKLAMA
REKLAMA

„Su laiku fondas tapo didžiule našta, nes perėmiau per daug veiklos: bandėme paspausti dėl sankcijų, protestai, kažkokios akcijos ir panašiai – ir viso to galimai reikėjo. Bet šie dalykai žudo tavo pagrindinį darbą: o mano pagrindinis darbas, kurį išmanau gerai ir dėl to mane žinote dauguma, yra komedija“, – pridūrė jis.

REKLAMA

Fondą uždarantis visuomenininkas taip pat pripažino, kad iki šiol vėluoja paruošti įstaigos finansinę ataskaitą Registrų centrui. Pasak jo, pernai fondas surinko apie 200 tūkst. eurų, apie 30–40 tūkst. eurų gauta ir šiemet.

„Turime dar paruošti 2024 metų ataskaitą savo fondo, nes per 2024 gavome apie 200 tūkst. ir beveik visus išleidome dideliems projektams: pvz., užsisakėme iš Ukrainos gamintojų jų dronus, kas dabar geras laikas investuoti visą savo paramą ir pinigus būtent į Ukrainos gamintojus“, – dalijosi jis.

Viešoji įstaiga „Vienas k paramos fondas“ buvo įkurta 2022 metų kovą, po dviejų savaičių nuo karo Ukrainoje pradžios.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų