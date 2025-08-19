Iš Italijos grįžusi Viktorija Mauručaitė – apie kainas ir 1 dalyką: štai ko daryti nerekomenduoja niekam

„Tikrai reikėjo kažkiek apsivalyti savo mintis ir atsišviežinti galvą po gan įtempto periodo, pradedant naują savo karjeros etapą“, – sakė Viktorija.
„Sunku buvo ne tiek fiziškai, kiek reikėjo vidinių pastangų pradedant pasiruošimą arenų turui.
Pirmąja kelionės stotele tapo Milanas
„Su dukra apsilankėme korėjietiškos muzikos sensacijos „Blackpink“ koncerte. O toliau nutarėme nuvažiuoti į Veneciją. Esu ten buvusi prieš daugelį metų su vyresniąją dukra Gabriele. Tad norėjosi parodyti tą grožį ir Angelai. Ir kelionės metu pajutau, kaip laikas ištrina prisiminimus...
Miestas kaip visad gražus, nors mokslininkai ir sako, jog jis pamažu skęsta. Ir tai matyt labai atsiliepia miesto dabarčiai ir ateičiai. Labai daug pastebėjau apleistų namų. Labai daug gyvenamų, bet netvarkomų. Gal dėl to, kad niekas nebenori ar per brangu investuoti į priežiūrą?“ – svarstė dainininkė.
Sekančią dieną dainininkė su šeima praleido pačioje Venecijoje. O trečią dieną nutarė skirti poilsiui ir jūrai. Mintį nuvažiuoti iki Lido di Jesolo kurorto atbaidė susisiekimo neparankumas ir milžiniškos kurorto kainos. Tačiau tai tapo dar vienu kelionės atradimu. Pasirodo viena iš Venecijos salų – Lido di Venezia – taip pat yra kurortinė zona su puikiausiai išvystyta infrastruktūra, švaria jūra ir puikiu smėlio paplūdimiu.
„Patekome į tikrai kerinčią vietą“, – suspindo Viktorijos akys.
„Nepaprastai jauki sala, viskas įrengta gražiai, kokybiškai. Švaru, viskas alsuoja vasara ir kurorto lėtumu. Adrijos jūra buvo 25 laipsnių šilumos. Tad vandenyje netrūko ne tik poilsiautojų, bet ir medūzų, krabiukų.
Kiek nustebino paplūdimio zonos specifika: palei jūra keliomis eilėmis driekėsi mažučiukų medinių namelių-būdelių, priklausančių poilsio namams, eilės. Žinoma, yra ir visuomenei prieinami nemokami pliažai, bet tokiuose nameliuose visi persirenginėja, slepiasi nuo saulės, naudojasi šalia esančiais gultais, greta veikia barai. Namelių kainos maždaug nuo 30 iki 190 eurų parai šeimai. Laisvų praktiškai nesimatė.”
Paskutinę poilsio dieną jau laukė skrydis vakare namo, rašoma pranešime spaudai.
Todėl Viktorija pasirinko ją praleisti mažąja Venecija vadinamame Trevizo mieste. Kaip pajuokavo atlikėjos dukra Angela – net apokaliptiniame filme ji nebuvo mačiusi tokio tuščio miesto! 37 laipsnių karštyje maždaug Klaipėdos dydžio mieste sutikti buvo galima tik kelis perkepusius turistus.
Paklausta, kas labiausiai paliko įspūdį, Viktorija atsakė labai netikėtai: „Visa Italija yra tikrai nuostabi. Vaizdais, istorija, praeitimi, maistu.
Tačiau labiausiai norėčiau patarti visiems nesusigundyti, ko gero, labiausiai reklamuojama Venecijos pramoga – plaukimu gondolomis! Kainos ir patirto įspūdžio santykis tikrai tragiškas. Trumpesnis nei pusvalandžio plaukimas (vietoj žadėtų 35 min truko apie 22) kainuos nuo 90 iki 110 eurų. Praplauksit kelis šimtus metų Didžiuoju kanalu, mažesniu siauresniu kanalu ir viskas – lipi lauk! Turbūt tai buvo prasčiausiai kelionėje išleisti pinigai“, – juokėsi Viktorija.
