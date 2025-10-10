Treneriui Dariui Petrikauskui augantį auglį išdavė 1 simptomas: įspėja visus pastebėti laiku

Apie tai Darius sutiko papasakoti naujienų portalui tv3.lt.
Simptomai
Kalbėdamas apie simptomus, leidusius suvokti, kad kažkas ne taip, jis išskyrė kelis.
„Žiemą pajutau, kad vis tirpsta dešinė ranka, pirštai. Iš pradžių nesureikšminau, galvojau gal dėl to, kad nuguliu kaip nors, nes nutirpdavo dažnai iš po nakties, o aš miegu ant pilvo. Bet vėliau pradėjau jausti, kad ranką lyg elektra nupurtydavo. Net dukrą bijodavau imti dešine ranka. Po kiek laiko bečiupinėdamas ranką, pajaučiau guziuką, koks pusė sprindžio nuo pažasties. Jį paspaudus atjungdavo visą ranką, tada supratau, kad viskas su juo ir susiję“, – dalijosi jis.
Pajutus, jog guzas ant rankos didėja, vyras kreipėsi į medikus, kurie ir diagnozavo auglį.
„Iš pradžių guziukas buvo mažas, bet tada pajutau, kad didėja. Galvojau, gal tik man taip atrodo, žmona irgi sakydavo, kad gal tik rodosi, bet jis tikrai didėjo. Kreipiausi į gydytojus, padarė echoskopą, tada pasakė, kad būtinai reikia magnetinio rezonanso. Tada ir paaiškėjo, kad auglys“, – sakė Darius.
Jis sakė, jog tokia diagnozė nustebino, mat jis galvojo, kad tai galbūt nuo sporto.
„Iš pradžių pagalvojau, kad tas guziukas nuo sporto, arba kažkoks riebalinis darinukas. Kai sužinojau, kad navikas, buvo labai nesmagu, nes taip baisiai skamba“, – prisiminė vyras.
Susidūrė su problemomis
Karatė čempionas sakė, kad kreipusis į medikus dėl operacijos susidūrė su problemomis – reikėjo ilgai laukti.
„Birželio mėnesį skambinausi į ligonines. Pamenu, kad, pavyzdžiui, Lazdynuose man galėjo pasiūlyti apžiūrą tik lapkričio mėnesį. Net ne operaciją, o apžiūrą“, – pasakojo pašnekovas.
Dar vienas iššūkis – rasti gydytoją ir ligoninę, kuri turi sunkiai operacijai reikiamą įrangą.
„Norėjau, aišku, skubiai operuotis, bet kadangi, kaip sakė daktarai, auglys neįprastoje, sudėtingoje vietoje – nervo viduje, daug kas atsisakė, nes neturėjo įrangos, kadangi reikėjo specialių mikroskopų. Ėjau per visus gydytojus, privačias klinikas, skambinausi savo pažįstamiems gydytojams. Tada kreipiausi į gydytoją Mindaugą Minderį. Jis toks idėjinis labiau, sutiko padaryti tokią sudėtingą operaciją, o kadangi reikalinga įranga buvo tik Kauno arba Santaros klinikose, mane ir užrašė ten“, – dalijosi jis.
Praėjus operacijai
Po operacijos Darius teigė, kad jaučiasi gerai, tik dėl stiprios narkozės dar šiek tiek jaučiasi mieguistumas. Pasak jo, operacijos metu išpjautas navikas nustebino ir jį, ir medikus.
„Auglys buvo įaugęs į vidų, apie 3 cm, išsipūtęs. Tikėjausi ir aš, ir daktarai, kad bus mažesnis“, – sakė sportininkas.
Išoperuotas darinys bus siunčiamas tyrimams, nustatyti, ar yra piktybinis, ar ne. Anot Dariaus, gydytojai turi prognozę.
„Kaip sakė gydytojai, 99 proc., kad bus gerybinis, bet matysime. Paaiškės viskas už maždaug trijų savaičių“, – kalbėjo jis.
Sportas ir raginimas kitiems
Dėl šios sveikatos problemos karatė čempionui teko sustabdyti sportą. Jis papasakojo, kad dėl to pajautė kūno pokyčius.
„Teko sustabdyti sportą, net bėgti negalėjau, nes kratant tą ranką tirpdavo, eidavo elektra. Tada, atėjus vasarai, prasidėjo visokie ledai, šokoladai, kebabai. Mano svoris visada buvo 100 kg, o dabar – 108 kg. aš prieš miegą jau tokią tradiciją net turėdavau, suvalgyti kažką saldaus, nes kitaip atsigulus skaudėdavo. Taip ir gavosi“, – su šypsena atviravo Darius.
Pašnekovas taip pat paragino žmones kreipti dėmesį į savo sveikatą.
„Dabar tikrai tikrinsiuosi viską, nes mano ir ši liga buvo visiškai iš nieko. Nei aš traumos sportinės, nei buitinės gavau – nieko. Ir visi, kuriems ypač virš 30 – tikrinkitės sveikatą būtinai, ji kažką skauda, kažkas ne taip“, – skatino jis.
Šiuo metu Darius keliauja sveikti namuose. Pasak jo, ateinantį mėnesį reikės ilsėtis, nebus galima kilnoti nieko sunkaus.
