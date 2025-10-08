Po Evaldo Petrausko sulaikymo – žinia iš prokuratūros: nurodė, kas gresia

Delfi žiniomis, rugsėjo 22 d., apie 3.30 val., Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančiame dviejų aukštų garaže, policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Nurodė, kas gresia
15min Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė nurodė, kad įtarimai pareikšti ne tik E. Petrauskui, bet ir dar septyniems asmenims.
„Įtarimai šiame tyrime pareikšti 8 asmenims, tarp jų – olimpiniam prizininkui Evaldui Petrauskui. Visiems 8 įtariamiesiems skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, 4 iš jų – dar ir registracija policijos įstaigoje, o vienam – dokumento paėmimas“, – pranešė G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Pasak prokuratūros, baudžiamajame kodekse numatyta, jog už šį nusikaltimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, o griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!