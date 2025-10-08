Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Po Evaldo Petrausko sulaikymo – žinia iš prokuratūros: nurodė, kas gresia

2025-10-08 17:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 17:28

Žinomas Lietuvos boksininkas ir olimpietis Evaldas Petrauskas daugiau nei prieš savaitę įkliuvo policijai su narkotinėmis medžiagomis. Kartu su juo pričiupti buvo ir dar keli asmenys. Prokuratūra nurodė, kas už tai gresia.

Evaldas Petrauskas (nuotr. BNS ir nuotr. Pexels)

Žinomas Lietuvos boksininkas ir olimpietis Evaldas Petrauskas daugiau nei prieš savaitę įkliuvo policijai su narkotinėmis medžiagomis. Kartu su juo pričiupti buvo ir dar keli asmenys. Prokuratūra nurodė, kas už tai gresia.

1

Delfi žiniomis, rugsėjo 22 d., apie 3.30 val., Vilniuje, Loretos Asanavičiūtės gatvėje esančiame dviejų aukštų garaže, policijos pareigūnai aptiko galimai narkotinių medžiagų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Nurodė, kas gresia

15min Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė nurodė, kad įtarimai pareikšti ne tik E. Petrauskui, bet ir dar septyniems asmenims.

REKLAMA

„Įtarimai šiame tyrime pareikšti 8 asmenims, tarp jų – olimpiniam prizininkui Evaldui Petrauskui. Visiems 8 įtariamiesiems skirta kardomoji priemonė – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, 4 iš jų – dar ir registracija policijos įstaigoje, o vienam – dokumento paėmimas“, – pranešė G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Pasak prokuratūros, baudžiamajame kodekse numatyta, jog už šį nusikaltimą gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, o griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Evaldas Petrauskas (nuotr. BNS ir nuotr. 123rf.com)
Skandalas Vilniuje: su narkotinėmis medžiagomis pagautas olimpietis Evaldas Petrauskas (59)

