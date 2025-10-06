Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nuteistasis narkotikų byloje pasislėpė nuo teismo – 30 tūkst. eurų užstatas perėjo valstybei

2025-10-06 13:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 13:33

Nuteistajam narkotikų byloje Juozui Pugžliui pasislėpus nuo teismo ir taip pažeidus kardomąją priemonę, jo sumokėtas 30 tūkst. eurų užstatas atiteko Lietuvos valstybei.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Nuteistajam narkotikų byloje Juozui Pugžliui pasislėpus nuo teismo ir taip pažeidus kardomąją priemonę, jo sumokėtas 30 tūkst. eurų užstatas atiteko Lietuvos valstybei.

Jau porą metų besislapstantis vyras už akių yra nuteistas 13 metų laisvės atėmimo bausme, jam ir kitam nuteistajam paskelbtas nuosprendis įsiteisėjo spalio 24 dieną. 

Valstybei atiteks ir kito nuteistojo – Vitalijaus Dudičiaus – sumokėtas 2 tūkst. eurų užstatas, nes jis, atleistas nuo prieš tai įvykdyto nusikaltimo įvykdė naują nusikaltimą, jau kartu su J. Pugžliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Du Vilniaus gyventojai – Vitalijus Dudičius ir J. Pugžlys yra nuteisti byloje dėl 3,4 kilogramo kanapių gabenimo iš Ispanijos į Vokietiją. Nusikaltimas buvo įvykdytas 2021 m., po metų byla pasiekė teismą.

J. Pugžlys nuo kaltinimų Vilniaus apygardos teisme gynėsi samdydamas keturis advokatus, nuo bylos siekė nušalinti ją nagrinėjusius teisėjus ir valstybinį kaltinimą byloje palaikiusį Generalinės prokuratūros prokurorą Tomą Uldukį. Tačiau šie mėginimai buvo nesėkmingi. 

Kaltinamasis kurį laiką buvo suimtas, paskui paleistas į laisvę su apykoje, paskirtas piniginis užstatas. J. Pugžlys nuolat skundėsi, kad elektroninė apykojė kenkia jo sveikatai, teikė su tuo susijusius medicininius dokumentus.

2023 m. rugpjūtį J. Pugžliui leista būti be apykojės – teismas skyrė namų areštą. Tačiau po metų teismui teko skelbti paiešką – vyras dingo ir teisme nepasirodė. Įtarus, kad kaltinamasis pasislėpė užsienyje, buvo išduotas Europos arešto orderis. Tų metų gruodį teismas priėmė sprendimą šią baudžiamąją bylą nagrinėti J. Pugžliui nedalyvaujant – įstatymas leidžia nagrinėti bylą kaltinamajam nedalyvaujant, kai asmuo pasislepia nuo teismo, vengia į jį atvykti, žino apie savo baudžiamosios bylos nagrinėjimą – teismo posėdžių grafikas buvo suderintas J. Pugžliui dalyvaujant.

Narkotikų kelias iš Ispanijos į Vokietiją

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras. 

Per tyrimą buvo nustatyta, kad nusikaltimo organizatorius 59 metų J. Pugžlys Vilnuje paskirstė vaidmenis, jis pavedė V. Dudičiui Ispanijoje surasti asmenį, iš kurio atlygintinai įgis narkotines medžiagas ir pakraus pervežimui į automobilyje įrengtą slėptuvę.

Narkotikai automobiliu ,,Fiat Doblo“ turėjo būti nugabenti į Vokietiją. J. Pugžlys bendrų kelionės išlaidoms davė 1,5 tūkst. eurų, dar 9,4 tūkst. eurų jis davė kanapių įgijimui Ispanijoje. 

42 metų V. Dudičius Ispanijoje, Valensijoje, 2020 m. vasarį iš nenustatyto asmens įgijo narkotines medžiagas ir paslėpė jas automobilyje įrengtoje slėptuvėje.

J. Pugžlys konspiracijos tikslais perdavė E. L. ,,ProFline“ buitinės produkcijos gaminius bei jų aprašus, nurodydamas juos pasiimti su savimi į kelionę, siekiant užmaskuoti nusikaltimo darymą.

Kai E. L. gabeno narkotikus į Vokietiją, Prancūzijoje muitinės pareigūnai kanapes aptiko po priekinėmis sėdynėmis įrengtoje slėptuvėje. Jas vežęs E. L. buvo sulaikytas. 2021 m. vyras buvo nuteistas, jam skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, visiškai atidedant jos vykdymą. 

Tuo pačiu nuosprendžiu šiam 26 metų Lietuvos piliečiui paskirta 6 tūkst. eurų muitinės bauda, konfiskuota transporto priemonė ir narkotinės medžiagos bei 5 metus uždrausta atvykti į Prancūziją.

Narkotikų gabenimo kelią aiškinosi ir Lietuvos pareigūnai – jie išsiaiškino  ir nusikaltimo organizatorių ir vykdytojus, todėl J. Pugžlys ir V. Dudičius buvo sulaikyti.

V Dudičius jam paskelbtą Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuriuo jis nuteistas 8 metus, buvo apskundęs Lietuvos apeliaciniam teismui. Skundas buvo atmestas, vyras siunčiamas į kalėjimą atlikti bausmės.

Be to, jam teks susimokėti 479 eurus už advokatą apeliaciniame procese.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad V. Dudičius dirba, gauna pajamas, apeliacinis procesas buvo pradėtas nuteistojo iniciatyva, jo apeliacinis skundas atmestas. 

