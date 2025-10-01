Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas padėjo tašką dėl narkotikų pardavinėjimo – štai kada pardavėjas liks nekaltas

2025-10-01 15:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 15:12

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą, išaiškino, kad baudžiamajai atsakomybei už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis kilti nepakanka nustatyti narkotinės ar psichotropinės medžiagos rūšies, jos pavadinimo ir veikliosios medžiagos kiekio – būtina atskleisti ir kaltininko tyčios turinį.

(tv3.lt koliažas)

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą, išaiškino, kad baudžiamajai atsakomybei už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis kilti nepakanka nustatyti narkotinės ar psichotropinės medžiagos rūšies, jos pavadinimo ir veikliosios medžiagos kiekio – būtina atskleisti ir kaltininko tyčios turinį.

REKLAMA
1

Šioje byloje buvo nustatyta, kad nuteistojo vadovaujamos mažosios bendrijos prekybos vietoje buvo laikoma ir prekiaujama augalinės kilmės kanapių gaminiais, kuriuose tetrahidrokanabinolio kiekis sudarė daugiau kaip 0,2 procento.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nusprendė, kad nuteistasis suvokė, jog prekiauja ne pluoštinėmis kanapėmis ar jų produktais, o veikė pavojingai ir nusikalstamai, nes jo vadovaujamoje mažojoje bendrijoje, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, faktiškai buvo prekiaujama narkotine medžiaga.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, panaikindamas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir nutraukdamas baudžiamąją bylą, nusprendė, kad bylą nagrinėję teismai tinkamai neatskleidė ir nedetalizavo nuteistojo tiesioginės pareigos kontroliuoti tiekėjų parduodamiems kanapių gaminiams taikytą tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymo metodą turinio.

REKLAMA

Teisėjų kolegija pabrėžė, kad teismai akcentavo tik formalų teisės aktų nuostatose įtvirtintą reikalavimą turėti pažymą, patvirtinančią, kad pluoštinių kanapių produktuose ir jų gaminiuose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leidžiamos ribos, taip faktiškai byloje nustatė tik narkotinės medžiagos rūšį bei veikliosios medžiagos kiekį, tačiau neįrodė, kad kaltininkas bent bendrais bruožais suvokė, jog jis disponuoja būtent narkotine medžiaga.

REKLAMA
REKLAMA

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nuteistasis pirmiau nurodytą produkciją įgijo viešų civilinių sutarčių pagrindu, pasitikėdamas pirminiu tiekėju, kuris vertėsi pluoštinių kanapių produktų didmenine prekyba, be kita ko, užtikrino, kad tiekiamų pluoštinių kanapių produktuose tetrahidrokanabinolio kiekis neviršija leidžiamos ribos, konstatavo, kad nuteistasis sprendimą vykdyti veiklą priėmė nesupratęs tokios veikos pavojingo pobūdžio.

Įvertinusi byloje nustatytas narkotinių medžiagų įgijimo, jų atviro laikymo bei suradimo aplinkybes, be kita ko, atsižvelgdama ir į nuteistojo veiksmus, patikrinimo metu nustačius, kad parduodamoje produkcijoje buvo narkotinės medžiagos – kanapių, kurių visuma paneigia galimą kaltininko suvokimą apie medžiagų narkotinę kilmę, teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad nuteistojo veikoje nėra BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos sudėties požymių visumos – nenustatytas tiesioginės tyčios buvimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų