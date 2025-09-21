Dominikos Respublika: JAV pajėgos atakavo narkotikus gabenantį laivą

Kovos su narkotikais agentūros DNCD vadovas apie smūgį paskelbė bendroje spaudos konferencijoje su JAV ambasados atstovu ir teigė, kad ši ataka yra ta pati, apie kurią penktadienį pirmą kartą paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas, bet nenurodė, kur ji įvyko.
JAV anksčiau šį mėnesį pranešė, kad jų pajėgos smogė Venesuelos laivui, kaip manoma, gabenusiam narkotikus. Šis laivas, pasak D. Trumpo, priklausė su Venesuelos prezidentu Nicolas Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui, susijusiai nusikalstamai grupuotei. Per smūgį žuvo 11 žmonių.
