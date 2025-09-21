Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dominikos Respublika: JAV pajėgos atakavo narkotikus gabenantį laivą

2025-09-21 19:55 / šaltinis: BNS
2025-09-21 19:55

JAV pajėgos atakavo narkotikus gabenantį laivą prie Dominikos Respublikos krantų, sekmadienį pranešė šios šalies narkotikų kontrolės agentūra.

Dominikos Respublika: JAV pajėgos atakavo narkotikus gabenantį laivą

0

Kovos su narkotikais agentūros DNCD vadovas apie smūgį paskelbė bendroje spaudos konferencijoje su JAV ambasados ​​atstovu ir teigė, kad ši ataka yra ta pati, apie kurią penktadienį pirmą kartą paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas, bet nenurodė, kur ji įvyko.

JAV anksčiau šį mėnesį pranešė, kad jų pajėgos smogė Venesuelos laivui, kaip manoma, gabenusiam narkotikus. Šis laivas, pasak D. Trumpo, priklausė su Venesuelos prezidentu Nicolas Maduro, kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui, susijusiai nusikalstamai grupuotei. Per smūgį žuvo 11 žmonių.

