TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tragiškai mirus 45-erių Lietuvos ledo ritulio žvaigždei – žinia iš prokuratūros

2025-10-08 14:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-08 14:58

Prieš daugiau nei mėnesį Lietuvą sukrėtė tragedija, kuomet šokdamas nuo tiltelio į vandenį žuvo ledo ritulio legenda Mindaugas Kieras. Praėjus kiek laiko, prokuratūra pranešė žinią.

Mindaugas Kieras (nuotr. BNS ir 1123rf.com)
68

Kaip skelbiama oficialioje Lietuvos Respublikos prokuratūros svetainėje, šiandieną nutraukiamas ikiteisminis tyrimas dėl M. Kiero mirties priežasčiai nustatyti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“
(68 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“

Nutraukė tyrimą

Skelbiama, kad įvertinę tyrimo metu surinktus duomenis, gautas specialistų išvadas prokuroras konstatavo, kad vyras žuvo įvykus nelaimingam atsitikimui.

„Ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti buvo pradėtas po to, kai šių metų rugpjūčio 30 dieną Anykščių rajone, Šventosios upėje priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos narai–gelbėtojai rado M. K. kūną.

Tyrimo metu nustatyta, kad tą dieną M. K. su draugais ir šeima plaukė baidarėmis Šventosios upe. Kavarsko seniūnijoje sustojus pailsėti, vyras ėmė šokinėti nuo medinio bokštelio į upę. Po vieno šuolio jis išnėrė tik trumpam, vėl paniro ir srovės buvo nuneštas. Jo kūną gelbėtojai surado daugiau nei po valandą trukusių paieškų.

Ikiteisminį tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai, tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Arvydas Miečius.

Atlikus teismo medicinos tyrimą gauta specialisto išvada, kad vyras, šuolio į vandenį metu patyręs sunkias galvos ir stuburo traumas, nuskendo. Nenustačius duomenų, kad M. K. būtų tapęs nusikalstamos veikos auka, kad nelaimę būtų sąlygoję kitų asmenų veiksmai, o įvykis vertintinas kaip nelaimingas atsitikimas, šiandien priimtu prokuroro A. Miečiaus nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas“, – rašoma pranešime.

