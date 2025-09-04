Artimieji ir draugai taria paskutinį „sudie“ tragiškai mirusiam Mindaugui Kierui

Šiandien ryte Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje buvo aukojamos šventosios Mišios.
Atguls amžino poilsio
Ketvirtadienį M. Kieras atguls amžino poilsio. Artimieji bei draugai atvyko ištarti paskutinį „sudie“ velioniui.
Atsisveikinti su velioniu atvyko Simona Albavičiūtė, Vylius Blauzdavičius, Marius Šmitas ir kiti.
Atsisveikinimo detalės
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.
Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30
Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12
Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.
Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.
Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.
Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.
Tragiška mirtis
Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.
Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis.
M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą.
Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
