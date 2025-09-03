Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prasidėjo atsisveikinimas su tragiškai mirusiu Mindaugu Kieru: laidojimo namuose – sentimentalūs daiktai

2025-09-03 17:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu 45-erių metų Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneriu, buvusiu rinktinės kapitonu ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiuoju treneriu Mindaugu Kieru.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Robertas Riabovas/BNS)
69

Atsisveikinimas vyksta Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“

Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su ledo ritulio legenda. Prie vyro urnos –  ledo ritulio lazda, kepurė, akiniai nuo saulės ir kiti daiktai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidojimo namuose taip pat įrėminti ir raudonos spalvos ledo ritulio marškiniai.

M. Kieras amžino poilsio atguls rytoj.

Atsisveikinimo detalės

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.

Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30

Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.

Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12

Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.

Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.

Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.

Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.

Tragiška mirtis

Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.

Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis. 

M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą. 

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

