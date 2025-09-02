Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prakalbo tragiškai mirusio 45-erių Mindaugo Kiero žmona: turi 1 prašymą

2025-09-02 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 10:55

Šeštadienį Lietuvą apskriejo tragiška žinia, kuri sukrėtė visą sporto bendruomenę – po nelaimingo atsitikimo mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela, Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris, 45-erių Mindaugas Kieras. Praėjus keletui dienų po siaubingo įvykio, velionio žmona pasidalijo žinute. 

Šeštadienį Lietuvą apskriejo tragiška žinia, kuri sukrėtė visą sporto bendruomenę – po nelaimingo atsitikimo mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela, Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris, 45-erių Mindaugas Kieras. Praėjus keletui dienų po siaubingo įvykio, velionio žmona pasidalijo žinute. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Kiero žmona Jurgita socialiniuose tinkluose paviešino įrašą, kuriame pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas su tragiškai mirusiu vyru.

Ji taip pat paprašė žmonių vietoje gėlių atnešti po vieną žvakę. 

Paaiškėjo atsisveikinimo detalės

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.

REKLAMA

Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30

Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.

Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12

Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.

Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.

Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.

Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.

