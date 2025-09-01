Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tragiškai mirus vos 45-erių Mindaugui Kierui siunčia skubią žinią: nuo to neapsaugotas nė vienas

2025-09-01 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 19:00

Šį šeštadienį Lietuvos ledo ritulio bendruomenę sukrėtė liūdna žinia – mirė ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris 45-erių Mindaugas Kieras. Pranešta, kad jo mirtį lėmė vienas nekaltas veiksmas prie upės – šuolis į vandenį.

Tragiškai mirus vos 45-erių Mindaugui Kierui siunčia skubią žinią (nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS, 123rf.com)

Šį šeštadienį Lietuvos ledo ritulio bendruomenę sukrėtė liūdna žinia – mirė ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris 45-erių Mindaugas Kieras. Pranešta, kad jo mirtį lėmė vienas nekaltas veiksmas prie upės – šuolis į vandenį.

REKLAMA
1

Po šios tragiškos netekties naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie pavojus, slypinčius vandenyje, sutiko papasakoti Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Skubios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šuolio į vandenį baigtis – neįgalumas arba mirtis

Pirmiausia specialistas prabilo apie pakankamai populiarią vasaros pramogą – šuolius į vandenį. Pasak jo, tai – labai pavojingas pasilinksminimo būdas.

REKLAMA
REKLAMA

Pašnekovas teigė, kad su tokiais atvejais nėra susiduriama kasdien, tačiau jie baigiasi liūdnai. Dažniausios šių šuolių baigtys yra dvejopos – neįgalumas arba mirtis.

REKLAMA

„Iš tiesų, dažniausiai būna taip, kad patiriama labai sunki galvos trauma arba pacientas tiesiog nuskęsta, nes įvyksta tokia staigi tetraplegija, kai žmogus nebejudina, nebejaučia nei rankų, nei kojų.

Įprastai taip nutinka, kai turime stiprų kaklo pažeidimą, kai lūžta bet kuris kaklo slankstelis ir pilnai nuplėšia arba perplėšia nugaros smegenis“, – liūdna baigtimi dalijosi specialistas.

REKLAMA
REKLAMA

P. Uksas teigė, kad įprastai tam nutikus šalia pasireiškia kvėpavimo funkcijos sutrikimas, t. y. žmogus nebegali normaliai kvėpuoti.

Tokia būklė – kritinė, o jos likimas prognozuojamas niūrus: „Kaklas yra išoperuojamas, bet neurologinis pažeidimas lieka.“

Anot jo, tuomet žmonės lieka neįgalūs – jų gyvenimas tęsiasi lovoje arba neįgaliojo vežimėlyje. Specialistas pridūrė, kad liūdniausia tai, jog viso to buvo galima išvengti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

O pasiteiravus jo, kokios priežastys lemia šuolio nesėkmingumą, jis pateikė kelias priežastis:

„Taip yra dėl smūgio į bukus daiktus, kurie yra vandeny. Tai gali būti akmenys, žemas gylis, strypai, kuolai ar kažkokios kitos konstrukcijos.

Nėrimas ant galvos visą laiką gali baigtis pavojingai, o ypač, kai žmogus nepažįsta dugno.“

REKLAMA

Kokie dar pavojai slypi vandenyje?

Skubios pagalbos skyriaus vedėjas P. Uksas taip pat papasakojo apie kitas grėsmes vandenyje.

Jis teigė, kad kai kurios nelaimės įvyksta dėl poilsiautojų nesugebėjimo apskaičiuoti savo jėgų, jas pervertinant.

„Įvairių dalykų vandenyje gali įvykti, dėl to reiktų būtinai tinkamai įvertinti savo jėgas plaukiant. Pavyzdžiui, jeigu nusprendžiama plaukti per visą ežerą – ar nesutrauks kurioje nors vietoje šlaunies mėšlungis?

REKLAMA

Tada juk klausimas, ar dėl skausmo ir negalėjimo pajudinti kojos žmogus sugebės išplaukti“, – atkreipė dėmesį jis.

Specialistas pridėjo ir tai, kad neretai prie nelaimių vandenyje prisideda poilsiautojų alkoholio vartojimas.

„Vandenyje labai daug būna įvairių nelaimių ir dėl alkoholio vartojimo. Dėl to nerekomenduojama prie vandens telkinių vartoti alkoholinių gėrimų, nes kartais tie veiksmai, kuriuos atlieka neblaivus žmogus, prasilenkia su jo galimybėmis“, – pastebėjimu dalijosi pašnekovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip padėti į nelaimę papuolusiam žmogui?

Pasiteiravus specialisto, kaip reikėtų elgtis, jeigu šalia esantys mato, kad į vandenį šokęs žmogus papuolė į nelaimę, jis pasidalijo keliais savo patarimais.

Pasak jo, pirmasis žingsnis – ištraukti asmenį iš vandens ir padėti jam nenuskęsti. Vėliau visi veiksmai atliekami sausumoje.

„Visų pirma, reiktų tą žmogų ištraukti iš vandens, kad jis nenuskęstų, suteikti pirmąją pagalbą. Jeigu reikia, tuomet reiktų pradėti gaivinimo veiksmus – įpūtimai, krūtinės ląstos paspaudimai, jeigu yra reikalingi.

REKLAMA

Taip pat reiktų kviesti tarnybas – skambinti 112, informuoti apie situaciją ir laukti pagalbos“, – pasakojo jis.

Vis tik jis pridėjo, kad taip pat jau ištraukus žmogų iš vandens galima jam pakenkti, tad P. Uksas atkreipė dėmesį, kaip vertėtų elgtis.

„Nors antriniai kaklo pažeidimai nėra dažni, bet pirmas žingsnis yra ištraukti sužalojimus patyrusį žmogų iš vandens.

REKLAMA

Kitas žingsnis – stabilizuoti kaklą, neleisti žmogui jo sukinėti, o ypač jeigu jaučiami skausmai arba galūnių nutirpimas. Svarbu nepadaryti didesnio nugaros smegenų pažeidimo, negu jis jau yra.

Mes patys naudojame kietas kaklo apykakles, greitoji irgi, o paprasčiausias būdas kitiems – rankomis vientisoje linijoje prilaikyti nukentėjusiojo kaklą, ištiesinti į vidurio liniją. Tada reiktų laukti pagalbos“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

45-erių Mindaugo Kiero mirtis sukrėtė bendruomenę

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad šeštadienį buvo pranešta apie tragišką ledo ritulininko Mindaugo Kiero mirtį. Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.

Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis. M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą. 

REKLAMA

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Netrukus po to, kai pasirodė skaudi žinia, jautriu įrašu pasidalijo Elektrėnų savivaldybė.

„Visa Lietuva išgyvena skaudžią netektį – mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras.

REKLAMA

Tai žmogaus, kurio talentas, ryžtas ir meilė sportui įkvėpė ne vieną kartą. Jis paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos ledo ritulio istorijoje ir kiekvieno jį pažinojusio širdyje.

Dalinamės skausmu ir užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visai ledo ritulio bendruomenei. Tegul būna jo atminimas šviesus ir gyvas mūsų visų prisiminimuose“, – rašoma „Facebook“.

REKLAMA
REKLAMA

Užuojautą pareiškė prezidentas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko, buvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitono ir trenerio Mindaugo Kiero mirties.

Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.

„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Kieras (nuotr. BNS ir 123rf.com)
Tragiškai mirus 45-erių Lietuvos ledo ritulio legendai – jautrus prašymas (34)
Mindaugas Kieras | Vytauto Dranginio nuotr.
Lietuvai gedint Mindaugo Kiero, paaiškėjo daugiau tragiškos nelaimės aplinkybių (4)
Valdas Benkunskas prakalbo apie netektį (nuotr. BNS ir 123rf.com)
Iš Valdo Benkunsko – širdį veriantys žodžiai apie netektį: spaudžia ašarą (2)
Mindaugas Kieras (nuotr. BNS ir 1123rf.com)
Dėl Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio mirties – naujas vingis: pradėtas tyrimas (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų