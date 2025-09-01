Tragiškai mirus vos 45-erių Mindaugui Kierui siunčia skubią žinią: nuo to neapsaugotas nė vienas

Po šios tragiškos netekties naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie pavojus, slypinčius vandenyje, sutiko papasakoti Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Skubios pagalbos skyriaus vedėjas Paulius Uksas.
Šuolio į vandenį baigtis – neįgalumas arba mirtis
Pirmiausia specialistas prabilo apie pakankamai populiarią vasaros pramogą – šuolius į vandenį. Pasak jo, tai – labai pavojingas pasilinksminimo būdas.
Pašnekovas teigė, kad su tokiais atvejais nėra susiduriama kasdien, tačiau jie baigiasi liūdnai. Dažniausios šių šuolių baigtys yra dvejopos – neįgalumas arba mirtis.
„Iš tiesų, dažniausiai būna taip, kad patiriama labai sunki galvos trauma arba pacientas tiesiog nuskęsta, nes įvyksta tokia staigi tetraplegija, kai žmogus nebejudina, nebejaučia nei rankų, nei kojų.
Įprastai taip nutinka, kai turime stiprų kaklo pažeidimą, kai lūžta bet kuris kaklo slankstelis ir pilnai nuplėšia arba perplėšia nugaros smegenis“, – liūdna baigtimi dalijosi specialistas.
P. Uksas teigė, kad įprastai tam nutikus šalia pasireiškia kvėpavimo funkcijos sutrikimas, t. y. žmogus nebegali normaliai kvėpuoti.
Tokia būklė – kritinė, o jos likimas prognozuojamas niūrus: „Kaklas yra išoperuojamas, bet neurologinis pažeidimas lieka.“
Anot jo, tuomet žmonės lieka neįgalūs – jų gyvenimas tęsiasi lovoje arba neįgaliojo vežimėlyje. Specialistas pridūrė, kad liūdniausia tai, jog viso to buvo galima išvengti.
O pasiteiravus jo, kokios priežastys lemia šuolio nesėkmingumą, jis pateikė kelias priežastis:
„Taip yra dėl smūgio į bukus daiktus, kurie yra vandeny. Tai gali būti akmenys, žemas gylis, strypai, kuolai ar kažkokios kitos konstrukcijos.
Nėrimas ant galvos visą laiką gali baigtis pavojingai, o ypač, kai žmogus nepažįsta dugno.“
Kokie dar pavojai slypi vandenyje?
Skubios pagalbos skyriaus vedėjas P. Uksas taip pat papasakojo apie kitas grėsmes vandenyje.
Jis teigė, kad kai kurios nelaimės įvyksta dėl poilsiautojų nesugebėjimo apskaičiuoti savo jėgų, jas pervertinant.
„Įvairių dalykų vandenyje gali įvykti, dėl to reiktų būtinai tinkamai įvertinti savo jėgas plaukiant. Pavyzdžiui, jeigu nusprendžiama plaukti per visą ežerą – ar nesutrauks kurioje nors vietoje šlaunies mėšlungis?
Tada juk klausimas, ar dėl skausmo ir negalėjimo pajudinti kojos žmogus sugebės išplaukti“, – atkreipė dėmesį jis.
Specialistas pridėjo ir tai, kad neretai prie nelaimių vandenyje prisideda poilsiautojų alkoholio vartojimas.
„Vandenyje labai daug būna įvairių nelaimių ir dėl alkoholio vartojimo. Dėl to nerekomenduojama prie vandens telkinių vartoti alkoholinių gėrimų, nes kartais tie veiksmai, kuriuos atlieka neblaivus žmogus, prasilenkia su jo galimybėmis“, – pastebėjimu dalijosi pašnekovas.
Kaip padėti į nelaimę papuolusiam žmogui?
Pasiteiravus specialisto, kaip reikėtų elgtis, jeigu šalia esantys mato, kad į vandenį šokęs žmogus papuolė į nelaimę, jis pasidalijo keliais savo patarimais.
Pasak jo, pirmasis žingsnis – ištraukti asmenį iš vandens ir padėti jam nenuskęsti. Vėliau visi veiksmai atliekami sausumoje.
„Visų pirma, reiktų tą žmogų ištraukti iš vandens, kad jis nenuskęstų, suteikti pirmąją pagalbą. Jeigu reikia, tuomet reiktų pradėti gaivinimo veiksmus – įpūtimai, krūtinės ląstos paspaudimai, jeigu yra reikalingi.
Taip pat reiktų kviesti tarnybas – skambinti 112, informuoti apie situaciją ir laukti pagalbos“, – pasakojo jis.
Vis tik jis pridėjo, kad taip pat jau ištraukus žmogų iš vandens galima jam pakenkti, tad P. Uksas atkreipė dėmesį, kaip vertėtų elgtis.
„Nors antriniai kaklo pažeidimai nėra dažni, bet pirmas žingsnis yra ištraukti sužalojimus patyrusį žmogų iš vandens.
Kitas žingsnis – stabilizuoti kaklą, neleisti žmogui jo sukinėti, o ypač jeigu jaučiami skausmai arba galūnių nutirpimas. Svarbu nepadaryti didesnio nugaros smegenų pažeidimo, negu jis jau yra.
Mes patys naudojame kietas kaklo apykakles, greitoji irgi, o paprasčiausias būdas kitiems – rankomis vientisoje linijoje prilaikyti nukentėjusiojo kaklą, ištiesinti į vidurio liniją. Tada reiktų laukti pagalbos“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.
45-erių Mindaugo Kiero mirtis sukrėtė bendruomenę
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad šeštadienį buvo pranešta apie tragišką ledo ritulininko Mindaugo Kiero mirtį. Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.
Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis. M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą.
Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Netrukus po to, kai pasirodė skaudi žinia, jautriu įrašu pasidalijo Elektrėnų savivaldybė.
„Visa Lietuva išgyvena skaudžią netektį – mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras.
Tai žmogaus, kurio talentas, ryžtas ir meilė sportui įkvėpė ne vieną kartą. Jis paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos ledo ritulio istorijoje ir kiekvieno jį pažinojusio širdyje.
Dalinamės skausmu ir užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visai ledo ritulio bendruomenei. Tegul būna jo atminimas šviesus ir gyvas mūsų visų prisiminimuose“, – rašoma „Facebook“.
Užuojautą pareiškė prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko, buvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitono ir trenerio Mindaugo Kiero mirties.
Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė Prezidentas.
Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.
