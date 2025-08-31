Aiškėja naujos detalės apie mirusį Mindaugą Kierą: štai kas lėmė tragediją

Dabar aiškėja daugiau detalių apie M. Kiero mirtį.
Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.
Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis.
M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą.
Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Netrukus po to, kai pasirodė skaudi žinia, jautriu įrašu pasidalijo Elektrėnų savivaldybė.
„Visa Lietuva išgyvena skaudžią netektį – mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas Mindaugas Kieras.
Tai žmogaus, kurio talentas, ryžtas ir meilė sportui įkvėpė ne vieną kartą. Jis paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos ledo ritulio istorijoje ir kiekvieno jį pažinojusio širdyje.
Dalinamės skausmu ir užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visai ledo ritulio bendruomenei. Tegul būna jo atminimas šviesus ir gyvas mūsų visų prisiminimuose“, – rašoma feisbuke.
Skaudi netektis
Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio M. Kiero šeimai, velionio artimiesiems.
Mindaugas Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo du dešimtmečius – nuo 1999 iki 2018 metų, per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai – ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas. Su nacionaline komanda jis du kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius II divizione (2002 ir 2004 m.), sykį – sidabrą I divizione (2006 m.) bei keturis kartus bronzą I diviziono B grupėje (2014, 2015, 2016 ir 2017 m.). 2018 m. M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.
M. Kieras, kaip treneris, nuo 2016 m. iki 2018 m. dirbo Lietuvos U-20 rinktinės štabe, o 2018 m. buvo jos vyriausiuoju treneriu. Jis taip pat atvedė „Hockey Punks“ ekipą į pirmąjį Lietuvos čempionų titulą, o nuo 2021 m. dirbo Lietuvos vyrų nacionalinėje rinktinėje, su kuria šių metų pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius.
M. Kieras taip pat buvo „Hockey Punks“ vyriausiuoju treneriu bei vienu iš „Hockey Punks“ akademijos įkūrėju.
Užuojautą pareiškė prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko, buvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitono ir trenerio Mindaugo Kiero mirties.
Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė Prezidentas.
Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.
