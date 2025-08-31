Simona Albavičiūtė išgyvena skaudžią draugo netektį: „Vis dar nenoriu priimti siaubingos žinios“

Skaudžią netektį išgyvena ir velionio bičiulė Simona Albavičiūtė-Bandita.
Moteris socialiniame tinkle paviešino jautrų įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Vieną akimirką mes dainuojame kartu ir klykiame iš laimės, o kitą – širdis plyšta iš skausmo … vis dar nenoriu priimti siaubingos žinios, kad netekome savo draugo.
Draugo su milžiniška širdimi, kurios buvo pilna visur. Visada su plačia šypsena, rūpestingumu ir begaliniu atsidavimu tam, ką jis daro. Simboliška: praėjusiais metais, kai šventėme Kalėdas ir gimtadienius, Mindaugas buvo tas punktualusis svečias, kuris visur ateidavo pirmas. Plyšta širdis, nes šį kartą tu ne atėjai, o pirmas išeini. Ačiū tau už gražią draugystę, ilsėkis ramybėje. Mums buvo garbė pažinoti tokią legendą“, – jautriai rašė ji.
Skaudi netektis
Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio M. Kiero šeimai, velionio artimiesiems.
Mindaugas Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo du dešimtmečius – nuo 1999 iki 2018 metų, per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai – ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas. Su nacionaline komanda jis du kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius II divizione (2002 ir 2004 m.), sykį – sidabrą I divizione (2006 m.) bei keturis kartus bronzą I diviziono B grupėje (2014, 2015, 2016 ir 2017 m.). 2018 m. M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.
M. Kieras, kaip treneris, nuo 2016 m. iki 2018 m. dirbo Lietuvos U-20 rinktinės štabe, o 2018 m. buvo jos vyriausiuoju treneriu. Jis taip pat atvedė „Hockey Punks“ ekipą į pirmąjį Lietuvos čempionų titulą, o nuo 2021 m. dirbo Lietuvos vyrų nacionalinėje rinktinėje, su kuria šių metų pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius.
M. Kieras taip pat buvo „Hockey Punks“ vyriausiuoju treneriu bei vienu iš „Hockey Punks“ akademijos įkūrėju.
Užuojautą pareiškė prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko, buvusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės kapitono ir trenerio Mindaugo Kiero mirties.
Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė Prezidentas.
Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.
