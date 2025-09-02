Paviešino paskutines tragiškai žuvusio 45-erių Lietuvos ledo ritulio legendos gyvenimo akimirkas

Jurgita socialiniame tinkle parodė dar niekur nematytus kadrus iš asmeninio gyvenimo.
Jautrus įrašas
Velionio Mindaugo Kiero žmona Jurgita socialiniame tinkle paviešino jautrų vaizdo įrašą, kuriame – kadrai iš paskutinės vasaros kartu.
Šiomis akimirkomis Jurgita sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Paskutinė vasara su tavimi, meile“, – socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje rašė ji.
Vaizdo įrašas sukurtas iš akimirkų, praleistų kartu. Juose velionis Mindaugas leidžia laiką su šeima.
„Ačiū už šiuos 20 metų kartu“, – jautriai ant vieno iš vaizdo įrašo rašė ji.
„Paskutiniam savo gyvenimo šuoliui jau seniai treniravaisi“, – ant kito trumpo įrašo rašė ji.
Paaiškėjo atsisveikinimo detalės
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.
Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30
Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.
Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12
Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.
Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.
Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.
Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.
