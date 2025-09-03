Tragiškai žuvusio Mindaugo Kiero žmona Jurgita atvyko į atsisveikinimo ceremoniją: turėjo prašymą

Atsisveikinimas vyksta Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“.
Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“(68 nuotr.)
Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su ledo ritulio legenda. Prie vyro urnos – ledo ritulio lazda, kepurė, akiniai nuo saulės ir kiti daiktai.
Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Robertas Riabovas/BNS)
Laidojimo namuose taip pat įrėminti ir raudonos spalvos ledo ritulio marškiniai.
M. Kieras amžino poilsio atguls rytoj.
Laidojimo namuose pasirodė būrys žinomų žmonių, kurie pareiškė užuojautą velionio žmonai Jurgitai.
Moteris prieš atsisveikinimo ceremoniją turėjo prašymą – vietoje gėlių atnešti po žvakę.
Panašu, kad visi susirinkusieji išpildė šį norą – žvakių šviesa simboliškai priminė, kokia ryški asmenybė buvo velionis M. Kieras.
Atsisveikinimo detalės
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.
Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu 45-erių metų Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneriu, buvusiu rinktinės kapitonu ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiuoju treneriu Mindaugu Kieru.
Atsisveikinimas vyksta Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“.
Į laidojimo namus atvyko Simona Albavičiūtė-Bandita
Atsisveikinti su velioniu atvyko ir jo bičiulė Simona Albavičiūtė-Bandita, kuri neseniai socialiniame tinkle paviešino įrašą ir judviejų nuotrauką.
Į laidojimo namus atvykusios Simonos veide tvyrojo rimtis, akis dengė saulės akiniai.
Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Robertas Riabovas/BNS)
Moteris savaitgalį socialiniame tinkle paviešino jautrų įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Vieną akimirką mes dainuojame kartu ir klykiame iš laimės, o kitą – širdis plyšta iš skausmo … vis dar nenoriu priimti siaubingos žinios, kad netekome savo draugo.
Draugo su milžiniška širdimi, kurios buvo pilna visur. Visada su plačia šypsena, rūpestingumu ir begaliniu atsidavimu tam, ką jis daro. Simboliška: praėjusiais metais, kai šventėme Kalėdas ir gimtadienius, Mindaugas buvo tas punktualusis svečias, kuris visur ateidavo pirmas. Plyšta širdis, nes šį kartą tu ne atėjai, o pirmas išeini. Ačiū tau už gražią draugystę, ilsėkis ramybėje. Mums buvo garbė pažinoti tokią legendą“, – jautriai rašė ji.
Atsisveikinimo detalės
„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.
Tragiška mirtis
Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.
Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis.
M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą.
Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
