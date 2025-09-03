Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Tragiškai žuvusio Mindaugo Kiero žmona Jurgita atvyko į atsisveikinimo ceremoniją: turėjo prašymą

2025-09-03 19:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 19:37

Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu 45-erių metų Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneriu, buvusiu rinktinės kapitonu ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiuoju treneriu Mindaugu Kieru.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ ir Mindaugas Kieras su žmona (nuotr. (Robertas Riabovas/BNS ir soc. tinklų)
68

Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu 45-erių metų Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneriu, buvusiu rinktinės kapitonu ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiuoju treneriu Mindaugu Kieru.

18

Atsisveikinimas vyksta Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“
(68 nuotr.)
(68 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“

Trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su ledo ritulio legenda. Prie vyro urnos –  ledo ritulio lazda, kepurė, akiniai nuo saulės ir kiti daiktai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Robertas Riabovas/BNS)

Laidojimo namuose taip pat įrėminti ir raudonos spalvos ledo ritulio marškiniai.

M. Kieras amžino poilsio atguls rytoj.

Laidojimo namuose pasirodė būrys žinomų žmonių, kurie pareiškė užuojautą velionio žmonai Jurgitai.

Moteris prieš atsisveikinimo ceremoniją turėjo prašymą – vietoje gėlių atnešti po žvakę.

Panašu, kad visi susirinkusieji išpildė šį norą – žvakių šviesa simboliškai priminė, kokia ryški asmenybė buvo velionis M. Kieras.

Atsisveikinimo detalės

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.

Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30

Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.

Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12

Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.

Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.

Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.

Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.

Tragiška mirtis

Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai.

Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis. 

M. Kieras šokdamas susižeidė kaktą ir galvą. 

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Ftf
Ftf
2025-09-03 19:54
Bet veidai atrodo, kaip į pasilinksminimą būt atėje. Gėda ir grau du žiūrėt.
Atsakyti
Baugu matyti,
Baugu matyti,
2025-09-03 20:09
ant kiek žmonės nesupranta, kaip reikia apsirengti einant į laidotuves, juk ne teatras, koncertas ar paplūdimys. Tokiose vietose, bažnyčioje taip pat neturi būti nuogi pečiai ir t.t. Tam yra šalikai prisidengimui, o vasara tikrai nėra didelė bėda pasirinkti tinkamą rūbelį, nesvarbu kad šilta ar šalta. O juodi akiniai nieko nepaslėps, nei supratimo, nei kvailumo.
Atsakyti
cinikas
cinikas
2025-09-03 19:45
Kaip gerai kad yra laidotuvės. Atsiranda teisė išsakyti kokį nors Prašymą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
