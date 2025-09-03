Šeima, draugai ir ledo ritulio bendruomenė atsisveikina su Mindaugu Kieru

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje“, – rašė M. Kiero žmona Jurgita.
Laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ vykstančiame atsisveikinime gausu ledo ritulio atributų, kurie buvo neatsiejama M. Kiero dalimi.
Po atsisveikinimo M. Kiero šeima kviečia uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.
Šeima taip pat prašo vietoje gėlių atnešti po vieną žvakę.
„Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo“, – rašė M. Kiero žmona Jurgita.
M. Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo du dešimtmečius – nuo 1999 iki 2018 metų, per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai – ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas. Su nacionaline komanda jis du kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius II divizione (2002 ir 2004 m.), sykį – sidabrą I divizione (2006 m.) bei keturis kartus bronzą I diviziono B grupėje (2014, 2015, 2016 ir 2017 m.). 2018 m. M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.
M. Kieras, kaip treneris, nuo 2016 m. iki 2018 m. dirbo Lietuvos U-20 rinktinės štabe, o 2018 m. buvo jos vyriausiuoju treneriu. Jis taip pat atvedė „Hockey Punks“ ekipą į pirmąjį Lietuvos čempionų titulą, o nuo 2021 m. dirbo Lietuvos vyrų nacionalinėje rinktinėje, su kuria šių metų pasaulio čempionato I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius.
M. Kieras taip pat buvo „Hockey Punks“ vyriausiuoju treneriu bei vienu iš „Hockey Punks“ akademijos įkūrėju.
