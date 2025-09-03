Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Žinomi žmonės plūsta atsisveikinti su Mindaugu Kieru: išpildė šeimos prašymą

2025-09-03 19:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 19:18

Rugsėjo 3-ąją, trečiadienį prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu 45-erių metų Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneriu, buvusiu rinktinės kapitonu ir Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiuoju treneriu Mindaugu Kieru. Į išlydėjimą rinkosi žinomi žmonės.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“ (Robertas Riabovas/BNS)
69

Atsisveikinimas vyksta Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga". Prie vyro urnos – ledo ritulio lazda, kepurė, akiniai nuo saulės ir kiti daiktai.

Atsisveikinimas vyksta Vilniaus laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“. Prie vyro urnos – ledo ritulio lazda, kepurė, akiniai nuo saulės ir kiti daiktai.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“
Tarp susirinkusiųjų: Simona Bandita, Monika Liu, Ali Gadžijevas su žmona Patricija, Gabrielius Liaudanskas-Svaras.

Šeimos prašymas

Dar prieš atsisveikinimui prasidedant, jo žmona Jurgita Kierė turėjo vieną prašymą. Juo pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

„Mindaugas išliks mūsų atmintyje – šiltas, gyvas, įkvepiantis. Mes nesakome „atsisveikinkime“. Mes visi drauge, susikibę už rankų, palydime jį į naują žaidimų aikštę – tą, kuri didingai jį pasitiks danguje.

Atsisveikinimas: Laidojimo namai „Nutrūkusi styga“, 2 salė. Ąžuolyno g. 10 Rugsėjo 3 d. (trečiadienis), 17:00–21:00 Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienis), 10:30–13:30

Po atsisveikinimo kviečiame uždegti žvakę prie Mindaugo antrųjų namų – ledo arenos.

Šv. Mišios: Rugsėjo 4 d. (ketvirtadienį), 9:00 Gailestingumo šventovė, Dominikonų g. 12

Išlydėjimas į amžinybę: 14:00 val.

Šeimos prašymas: vietoj gėlių atsineškite po vieną žvakę. Tegul šviesos jūra liudija, koks ryškus žmogus buvo Mindaugas ir kiek daug jis reiškė kiekvienam, kuris jį pažinojo.

Prašome išgirsti šeimos prašymą vietoje gėlės atnešti žvakę.

Ilsėkis ramybėje, Mindaugai. Tu – visada mūsų širdyse. Mūsų legenda“, – rašė velionio žmona.

Prašymas buvo išpildytas: nuotraukose matoma, kaip Mindaugo draugai ir kiti susirinkę žmonės neša žvakutes.

Tragiška mirtis

Kaip skelbė 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės M. Kierui baigėsi pražūtingai.

Vyras užsimanė pašokinėti į vandenį, tačiau tą kartą jo šuolis buvo paskutinis: šokdamas jis susižeidė kaktą ir galvą. 

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

