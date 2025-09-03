Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

„G&G Sindikato” koncerte – jautrus pagerbimas tragiškai žuvusiam 45-erių Mindaugui Kierui

2025-09-03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 10:25

Vilniaus reperiai „G&G Sindikatas“ tradicijų nelaužo – rugsėjo 1-ąją, kaip ir kasmet, jie surengė koncertą Lukiškių kalėjimo 2.0 kieme. Šįkart smogikų scenoje – vėliavos su sugniaužtu vienybės kumščiu, netikėtas muzikos instrumentas ir pagarba žuvusiam draugui, Lietuvos ledo ritulio legendai Mindaugui Kierui.

Mindaugas Kieras (nuotr. BNS ir 123rf.com)
36

0

0

Sugniaužto kumščio emblema „G&G Sindikatą“ lydi jau beveik 20 metų – nuo albumo „Išvien“ pasirodymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„G&G Sindikato” koncertas
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „G&G Sindikato” koncertas

„Pamenu, kai įrašėme tą albumą, galvojome, kas gali simbolizuoti buvimą išvien. Taip gimė kumščio idėja. Ją išgvildenome, sėdėdami kartu savo įrašų studijoje, – pasakoja grupės narys Kastytis Sarnickas-Kastetas. – „Mums vienybės vertybės visada buvo svarbios. Tiek grupės viduje, tiek išorėje. Norėtųsi matyti jos kuo daugiau. Šį kartą dekoracijoms pasirinkome tą simbolį, nupieštą tarsi ant kovos vėliavų, po mūšio. Vėliava gal kiek apdriskusi, bet vis dar aukštai iškelta.“

Išreiškė pagarbą Mindaugui Kierui

„G&G Sindikatui“ būdingas kalbėjimas simboliais, todėl greta vienybės emblemos jų scenoje – ir lietuviška trispalvė bei Ukrainos vėliava, o koncertui besibaigiant – geltoni ir mėlyni futbolo sirgalių fakelai, uždegti minioje.

Reperių aprangoje – dar viena žinutė: Gabrielius Liaudanskas-Svaras ir Artūras Matkevičius-Mamania koncerto metu vilkėjo ledo ritulio marškinėlius, ant kurių – buvusio Lietuvos rinktinės kapitono, vyriausiojo trenerio, taip pat vieno komandos „Hockey Punks“ įkūrėjų M. Kiero pavardė.

Praėjusį šeštadienį paskelbta, kad Lietuva jo neteko. Šia skaudžia žinia socialiniuose tinkluose pasidalijo ir Svaras, jo profilio viršelyje – nuotrauka su Mindaugu.

Susirinko ištikimiausi gerbėjai

Lukiškių kalėjimo 2.0 kieme susirinkusi publika – ne atsitiktinė. Dauguma – jų dainų žodžius puikiai mokantys įvairaus amžiaus fanai.

Kūriniais „Prisijunk prie mūsų“ ir „Neformatas“ vakarą pradėję smogikai greitai įsuko bytą ir leido susirinkusiems pasimėgauti visa palete hitų: „Tu ne karalius“, „Neformatas“, „1nas kraujas“, „Tiems, kurie nieko nebijo“, „Saugokit šviesą“, „Alkotesteris“, „Tomas“ ir kt.

„Kiekvieną kartą grodami Lukiškių kalėjime bandome padaryti vis įdomesnį koncertą ne tik žiūrovams, bet ir sau patiems. Kartą nutarėme ant scenos įsirengti barą su barmenu. Tarp dainų buvo galima nueiti ir paprašyti kokteiliuko. Galiu pasakyti tik tiek, kad daugiau to nebedarom. Koncertas buvo tikrai smagus, bet paskutines dainas jau vargiai atsimenu“, – juokiasi Kastetas.

Netikėtumas klausytojams

Šįkart reperių staigmena klausytojams – netikėtas vibrofono garsas. Šis instrumentas naudojamas ir muzikos terapijoje, meditacijose, nors juo grojantis Gabrielius Skeivelas akcentuoja, kad vibrofonas atėjo iš klasikinio džiazo, o ir repo sempluose jis skamba gana dažnai.

„Repas – tokia muzika. Man atrodo, repuojant galima akompanuoti ir veržliarakčiu per radiatorių. Bet gal ne visiems tai patiktų, todėl šįkart pasirinkome vibrofoną. Manau, jis suteikia tam tikro subtilumo ir melodingumo“, – sako Kastetas.

G. Skeivelas groja būgnais jaunosios kartos reperio Pijaus Operos grupėje. Iš „G&G Sindikato“ kompanijos lig šiol jis pažinojo tik DJ Mamanią – buvo tekę dalyvauti bendruose projektuose ir vaišintis energetiniais gėrimais iš to paties šaldytuvo. Dabar vaikinas gavo progą susipažinti ir su kitais nariais.

„Aš esu aš repo fanas, todėl ši grupė man daro įspūdį. Gera buvo išgirsti, kaip skamba gyvai ir Kastyčio, ir Svaro balsai“, – kalba Gabrielius.

Jau netrukus šie balsai vėl skambės įrašų studijoje: Lietuvos repo tėvai užsiminė, kad po pusmečio turėtų pasirodyti jų naujas albumas.

