Apsilankiusi Lietuvos ligoninėje Airijos influencerė žodžių į vatą nevyniojo: „Esu šokiruota“

Įrašu apie apsilankymą ligoninėje ji pasidalijo savo TikTok paskyroje. Ten lankėsi kartu su savo vaikais, kuriems reikėjo pasitikrinti sveikatą.
Aisling liko nustebinta: iš pradžių ją nustebino ligoninės tyla. Įraše ji sakė:
„Apsilankėme Lietuvos ligoninėje dėl vaikų. Čia taip tylu. Atsiprašau, kur visi žmonės?“
Liko šokiruota
Vėliau, ji pasidalijo mintimis ir apie kitus aspektus. Labiausiai šokiravęs dalykas – švara.
„Nepriekaištingai švaru. Visiškai nepriekaištinga. Kaip čia švaru – tai beprotiška. Dėl švaros – penkios žvaigždutės“, – gyrė ji.
Ji taip pat išskyrė ir kitą skirtumą tarp Airijos ir Lietuvos ligoninių.
„Esu šokiruota, negaliu patikėti. Airijoje, kai atveži vaikus į ligoninę, jie kraują ima iš venos. Čia dar kitaip – paima kraują iš piršto. Tik vienas mažas dūris“, – nustebinta kalbėjo Aisling.
@aislingunfiltered Lithuanian hospital tour 🇱🇹✨ Absolutely spotless, so clean and modern 👏 Healthcare at its finest 💫
