TV3 naujienos > Žmonės

Apsilankiusi Lietuvos ligoninėje Airijos influencerė žodžių į vatą nevyniojo: „Esu šokiruota“

2025-09-02 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 16:55

Nuomonė formuotoja iš Airijos, turinti beveik 60 tūkst. sekėjų socialiniame tinkle TikTok, lankėsi savo vyro gimtinėje – Lietuvoje, o įspūdžiais dalijosi su savo sekėjais. Jai teko apsilankyti ir Marijampolės ligoninėje, kurioje buvo labai nustebinta.

Airijos nuomonės formuotoja apsilankė Liteuvos ligoninėje: liko šokiruota (nuotr. TikTok ir nuotr. 123rf.com)

Įrašu apie apsilankymą ligoninėje ji pasidalijo savo TikTok paskyroje. Ten lankėsi kartu su savo vaikais, kuriems reikėjo pasitikrinti sveikatą.

Aisling liko nustebinta: iš pradžių ją nustebino ligoninės tyla. Įraše ji sakė:

„Apsilankėme Lietuvos ligoninėje dėl vaikų.  Čia taip tylu. Atsiprašau, kur visi žmonės?“

Liko šokiruota

Vėliau, ji pasidalijo mintimis ir apie kitus aspektus. Labiausiai šokiravęs dalykas – švara.

„Nepriekaištingai švaru. Visiškai nepriekaištinga. Kaip čia švaru – tai beprotiška. Dėl švaros – penkios žvaigždutės“, – gyrė ji.

Ji taip pat išskyrė ir kitą skirtumą tarp Airijos ir Lietuvos ligoninių.

„Esu šokiruota, negaliu patikėti. Airijoje, kai atveži vaikus į ligoninę, jie kraują ima iš venos. Čia dar kitaip – paima kraują iš piršto. Tik vienas mažas dūris“, – nustebinta kalbėjo Aisling.

@aislingunfiltered Lithuanian hospital tour 🇱🇹✨ Absolutely spotless, so clean and modern 👏 Healthcare at its finest 💫 #lithuaniahospital #cleanandspotless #viralthisweek #unfilteredlife #wowmoment ♬ original sound - Aisling Unfiltered

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

