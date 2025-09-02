Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Orlen“: rugsėjį Lietuvą pasieks pirmasis Norvegijos bendrovės „Equinor“ naftos krovinys

2025-09-02 15:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 15:19

Lenkijos koncernas „Orlen“ sudarė vienerių metų trukmės sutartį su Norvegijos bendrove „Equinor“ dėl daugiau nei 6 mln. tonų žalios naftos tiekimo iš Johano Sverdrupo telkinio, antradienį pranešė „Orlen Lietuva“. Pagal sutartį, pirmasis Norvegijos bendrovės krovinys į Lietuvą turėtų atplaukti rugsėjo mėnesį.

„ORLEN Lietuva“ naftos produktų perdirbimo gamykla. Bendrovės „ORLEN Lietuva“ nuotr.

Lenkijos koncernas „Orlen" sudarė vienerių metų trukmės sutartį su Norvegijos bendrove „Equinor" dėl daugiau nei 6 mln. tonų žalios naftos tiekimo iš Johano Sverdrupo telkinio, antradienį pranešė „Orlen Lietuva". Pagal sutartį, pirmasis Norvegijos bendrovės krovinys į Lietuvą turėtų atplaukti rugsėjo mėnesį.

0

Skelbiama, kad nafta bus tiekiama iš Mongstado uosto Norvegijoje ir paskirstoma į „Orlen“ naftos perdirbimo gamyklas Lenkijoje, Lietuvoje ir Čekijoje. 

„Mūsų visose naftos perdirbimo gamyklose rusiškos naftos atsisakėme visiškai – tai tapo įmanoma dėl efektyvios tiekimo šaltinių diversifikacijos. Kitas šio proceso žingsnis – pirmoji ilgalaikė sutartis su „Equinor“, suteikianti mums prieigą prie aukščiausios kokybės žalios naftos, išsiskiriančios itin efektyvia gavyba“, – pranešime cituojamas „Orlen“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Ireneusz Fąfara.

Teigiama, kad daugiau nei 6 mln. tonų žalios naftos sudarys 15 proc. koncerno metinio poreikio.

„Equinor“ vykdomoji viceprezidentė Irene Rummelhoff pabrėžia, kad nauja sutartis su „Orlen“ sustiprins ilgalaikę partnerystę ir prisidės prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo.

Šiuo metu „Orlen“ perdirba naftą iš Artimųjų Rytų, Persijos įlankos, Šiaurės jūros, Afrikos ir Amerikos. Per pirmąjį šių metų pusmetį koncerno gamyklos perdirbo 9,8 mln. tonų – 5 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Tuo metu Lietuvoje „Orlen“ grupė valdo vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose, taip pat Būtingės naftos ir Mockavos geležinkelio terminalus.

