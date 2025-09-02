Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pirmasis „Equinor“ naftos krovinys į Lietuvą atplauks rugsėjį

2025-09-02 13:54 / šaltinis: BNS
2025-09-02 13:54

Lenkijos energetikos koncernui „Orlen“ pasirašius pirmąją ilgalaikę naftos tiekimo sutartį su Norvegijos bendrove „Equinor“, pirmasis jos krovinys į Lietuvos Būtingės naftos terminalą turėtų atplaukti jau rugsėjo mėnesį, antradienį pranešė „Orlen Lietuva“ .

Nafta (nuotr. SCANPIX)

0

BNS pirmadienį rašė, kad pagal vienerių metų trukmės daugiau nei 6 mln. tonų tiekimo sutartį nafta iš vieno didžiausių pasaulyje Johano Sverdrupo telkinio per Mongstado uostą nuo rugsėjo bus tiekiama „Orlen“ valdomoms gamykloms Lenkijoje, Lietuvoje ir Čekijoje, o šis kiekis patenkins maždaug 15 proc. koncerno metinio poreikio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visose mūsų naftos perdirbimo gamyklose rusiškos naftos atsisakėme visiškai – tai tapo įmanoma dėl efektyvios tiekimo šaltinių diversifikacijos. Kitas šio proceso žingsnis – pirmoji ilgalaikė sutartis su „Equinor“, suteikianti mums prieigą prie aukščiausios kokybės žalios naftos, išsiskiriančios itin efektyvia gavyba“, – pranešime sakė „Orlen“ vadovas  Ireneuszas Fafara (Ireniaušas Fafara).

„Equinor“ vykdomoji viceprezidentė Irene Rummelhoff sako, jog ilgalaikė energetinė partnerystė su „Orlen“ apima naftos ir dujų gavybą Norvegijos kontinentiniame šelfe, 10 metų dujų tiekimo į Lenkiją sutartį bei bendradarbiavimą anglies dioksido surinkimo ir saugojimo srityje.

„Orlen“ šių metų birželį galutinai nutraukė rusiškos naftos importą ir dabar perdirba žaliavas iš Artimųjų Rytų ir Persijos įlankos, Šiaurės jūros, Afrikos bei abiejų Amerikos žemynų. Per pirmąjį šių metų pusmetį jos gamyklos perdirbo 9,8 mln. tonų naftos – 5 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku.

Lietuvoje „Olen“ valdo Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, Būtingės naftos terminalą bei Mockavos geležinkelio terminalą. 

2015-2024 metais „Equinor“ tiekė Lietuvai suskystintas gamtines dujas (SGD). Pagal 2014 metais pasirašytą ir 2016 metais pakeistą sutartį Lietuva per 10 metų iš „Equinor“ įsigijo minimalų Klaipėdos SGD terminalo veiklai būtiną dujų kiekį – keturis didelius laivus per metus. 2015 metais „Equinor“ Lietuvai pristatė šešis SGD krovinius. 

SGD kroviniai iš Norvegijos bendrovės kurį laiką buvo perkami gerokai brangiau nei dujos kainavo rinkoje. 2020 metais tuometis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigė, kad bent 2019-aisiais kontrakto su „Equinor“ nuostolis buvo 20 mln. eurų.

