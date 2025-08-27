Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Orlen“ didina dujų gavybos Norvegijoje pajėgumus

2025-08-27 10:18 / šaltinis: BNS
2025-08-27 10:18

 Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“ plečia gamtinių duju gavybos Norvegijoje pajėgumus – antrinė įmonė „Orlen Upstream Norway“ kartu su partneriais baigė dar vieną Ormeno-Langės telkinio įsisavinimo plėtros etapą, kuris leis metinę gavybą regione padidinti iki 1,5 mlrd. kubinių metrų, pranešė Lenkijos radijas.

0

„Projektas buvo įgyvendintas pagal patvirtintą biudžetą ir grafiką“, – sakė „Orlen“ generalinis direktorius Ireneuszas Fafara.

Ormeno-Langės telkinys Norvegijos jūroje, maždaug 120 kilometrų nuo kranto buvo aptiktas 1997-aisiais, jo atsargos vertinamos 330 mlrd. kubinių metrų.

„Orlen Upstream Norway“ gavybą vykdo 20 telkinių, atlieka parengiamuosius gavybos darbus dar septyniuose. Pernai  bendrovė išgavo 40,5 mln. barelių naftos ekvivalento, įskaitant beveik 4,6 mlrd. kubinių metrų dujų, kurios į Lenkiją buvo perpumpuotos „Baltic Pipe“ dujotiekiu.

Pagal Lenkijos energetikos koncerno strategiją jo metinė dujų gavyba iki 2030-ųjų turėtų išaugti maždaug dvigubai iki 12 mlrd. kubinių metrų, iš jų apytikriai pusė būtų išgaunama Norvegijoje. Planuojamas gavybos padidėjimas atitinka dujų paklausos Lenkijoje prognozes, kurios iki 2030 metų turėtų išaugti iki 27 mlrd. kubinių metrų per metus.

