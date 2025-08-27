„Orlen“ didina dujų gavybos Norvegijoje pajėgumus

„Projektas buvo įgyvendintas pagal patvirtintą biudžetą ir grafiką“, – sakė „Orlen“ generalinis direktorius Ireneuszas Fafara.
Ormeno-Langės telkinys Norvegijos jūroje, maždaug 120 kilometrų nuo kranto buvo aptiktas 1997-aisiais, jo atsargos vertinamos 330 mlrd. kubinių metrų.
„Orlen Upstream Norway“ gavybą vykdo 20 telkinių, atlieka parengiamuosius gavybos darbus dar septyniuose. Pernai bendrovė išgavo 40,5 mln. barelių naftos ekvivalento, įskaitant beveik 4,6 mlrd. kubinių metrų dujų, kurios į Lenkiją buvo perpumpuotos „Baltic Pipe“ dujotiekiu.
Pagal Lenkijos energetikos koncerno strategiją jo metinė dujų gavyba iki 2030-ųjų turėtų išaugti maždaug dvigubai iki 12 mlrd. kubinių metrų, iš jų apytikriai pusė būtų išgaunama Norvegijoje. Planuojamas gavybos padidėjimas atitinka dujų paklausos Lenkijoje prognozes, kurios iki 2030 metų turėtų išaugti iki 27 mlrd. kubinių metrų per metus.
