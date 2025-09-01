Pamatę, kaip dabar atrodo Meghan Trainor, negalėjo patikėti: pokyčiai – pribloškiantys

Atlikėja vilkėjo juodą gilią iškirptę turinčią palaidinę ir baltus šortus, o liemenį pabrėžė elegantiška kaspinuota detalė su spindinčia sagtimi. Įvaizdį užbaigė juodi smailianosiai aukštakulniai.
Šviesius plaukus M. Trainor sušukavo į grakščią kuodo šukuoseną, veidą įrėmino lengvos kirpčiukų sruogos.
Tuo tarpu jos vyras pasirinko klasikinį juodą derinį, taip subtiliai papildydamas žmonos įvaizdį.
Pasidalijo apie pokyčius
Dar kovą Meghan atvirai prabilo apie pokyčius – atlikėjai buvo atlikta krūtų didinimo ir pakėlimo operacija. Ji prisipažino, kad po dviejų nėštumų, pradėjus sveikiau gyventi ir numetus svorio, norėjosi pokyčių.
Kiek vėliau ji socialiniuose tinkluose pasidalijo, jog svorio metimui pasitelkė ir vaistą „Mounjaro“, iš pradžių skirtą diabetui gydyti. Tą patį darė ir jos vyras, nes, kaip pati sako, pora „viską daro kartu“.
„Neatrodau taip, kaip prieš dešimtmetį. Bet aš leidau sau pasikeisti – dirbu su dietologu, kardinaliai pakeičiau gyvenimo būdą, sportuoju su treneriu. Taip, pasitelkiau ir mokslą bei pagalbą („Mounjaro“), kad po antrojo nėštumo susigrąžinčiau jėgas. Ir esu labai laiminga, nes dabar jaučiuosi puikiai“, – savo sekėjams pasakojo Grammy laureatė.
Šiuos pokyčius, pasak jos, labiausiai įkvėpė sūnūs Riley (4 m.) ir Barry (2 m.), dėl kurių Meghan norėjo būti stipriausia ir sveikiausia savo versija.
