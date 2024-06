Meghan Trainor atskleidė, kad yra be galo patenkinta savo sprendimu paskutinę minutę pakeisti sūnaus vardą.

30-metė popmuzikos sensacija iš pradžių planavo savo antrąjį vaiką pavadinti Bruce'u Barry, bet pasirinko Barry Bruce'ą. Ji prisipažino, kad šiuo pasirinkimu dabar visiškai džiaugiasi.

„Mano sūnaus vardas turėjo būti Bruce Barry, bet mes jį pakeitėme į Barry Bruce. Labai džiaugiuosi, kad tai padarėme“, – sakė ji, kaip rašo Mirror.co.uk.

Kalbėdama su „The Guardian“, ji taip pat atskleidė, kad jos širdis nori turėti dvi dukras.

„Noriu dviejų dukrų, tai mano svajonė“, – pasakojo Meghan.

Šeima Meghan reiškia visą pasaulį, todėl po to, kai susižadėjo su vyru Darylu Sabara, per medaus mėnesį jie išsivežė visą šeimą.

„2019 m. pradžioje visą savo šeimą pasiėmiau su savimi į medaus mėnesį Bora Bora“, – juokėsi ji.

Tačiau ne visos šeimos atostogos buvo tokios spalvingos, ir Meghan prisiminė gėdingą jaunystės nelaimę.

„Kai man buvo 11 metų, nusileidau nuo vandens kalnelio, o mano apatiniai nenusileido kartu su manimi. Visi matė mano nuogą baltą užpakaliuką“, – pasakojo M. Trainor.

Tapus mama, karjera nesustojo

Nepaisant pradinių nuogąstavimų, kad motinystė gali sustabdyti jos karjerą, Meghan pastebėjo, kad jos vaikai iš tikrųjų yra didžiulis motyvacijos ir kūrybiškumo šaltinis. Neseniai dainininkė atviravo laikraščiui „Sunday Mirror“, atskleisdama savo pradines baimes dėl motinystės ir karjeros.

„Ar mano karjera baigėsi, kai tapau mama? Maniau, kad negalėsiu daryti ir to, ir to. Bet tada išleidau „Made You Look“, ir ši daina sprogo“, – prisiminė dainininkė.