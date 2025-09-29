Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
TV3 naujienos > Žmonės

Praėjus mėnesiui po Mindaugo Kiero mirties – jautrūs žmonos žodžiai: „Parašiau laišką Mindaugui“

2025-09-29 17:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 17:14

Po garsaus ledo ritulininko Mindaugo Kiero (45) mirties praėjo mėnesis. Jo žmona Jurgita Kierė pasidalijo jautriais žodžiais.

Mindaugas Kieras (nuotr. BNS, nuotr. 123rf.com ir nuotr. Instagram)
68

Įrašą ji įkėlė į socialinį tinklą Instagram. Juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“
(68 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“

Jautrūs žmonos žodžiai

Ten moteris prie bendros šemos nuotraukos dalijosi mintimis bei jausmais apie Mindaugo įšėjimą bei ilgesį:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien parašiau laišką Mindaugui. Ne atsisveikinimo. Su juo jau atsisveikinau anksčiau. Tai buvo laiškas apie mūsų šiandieną: kaip jaučiamės, kaip jo trūksta, kaip stipriai jį visi mylime ir pasiilgome.

Pasidalinau mintimis apie vaikus. Dabar jiems ypač sunku, bet žinau – viskas mums bus gerai. Pažadėjau pasirūpinti jais, užauginti gerais žmonėmis. Žinau, kad mūsų laukia sunkiausi metai gyvenime, bet mes gyvensime toliau.

Šeima yra mūsų didžiausia stiprybė. Tu visada išliksi mūsų gyvenimo ramstis ir uola.

Mylim ir mylėsim!“

Primename, kad M. Kieras mirė po nelaimingo atsitikimo. Jis buvo Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris.

