Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Dėl šių laidotuvių Lietuvoje verkė net svetimi: turi visiems vos 1 prašymą

2025-09-04 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 19:00

Šiandien į paskutinę kelionę buvo išlydėtas žymus Lietuvos ledo ritulininkas, Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris Mindaugas Kieras. Šeima, draugai ir visi likę susirinkusieji braukė vieną po kitos byrančias ašaras dėl taip staigiai ir tragiškai žuvusios 45-erių ledo ritulio žvaigždės.

Dėl šių laidotuvių Lietuvoje verkė net svetimi: turi visiems vos 1 prašymą (nuotr. 123rf.com, Patricija Adamovič/BNS)
12

Šiandien į paskutinę kelionę buvo išlydėtas žymus Lietuvos ledo ritulininkas, Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris Mindaugas Kieras. Šeima, draugai ir visi likę susirinkusieji braukė vieną po kitos byrančias ašaras dėl taip staigiai ir tragiškai žuvusios 45-erių ledo ritulio žvaigždės.

REKLAMA
0

Anksčiau buvo rašoma, kad M. Kieras žuvo dėl vieno, rodos, nekalto veiksmo besilinksminant gamtoje – šuolio į vandenį. Po tokių tragedijų medikai skambina pavojaus varpais ir prašo visų susilaikyti nuo šuolių į vandenį žemyn galva, nes tokie veiksmai gali baigtis labai liūdnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl šios priežasties naujienų portalas tv3.lt dalijasi anksčiau vykusiu pokalbiu su Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) Skubios pagalbos skyriaus vedėju Pauliumi Uksu.

REKLAMA
REKLAMA

Specialistas pasidalijo, ko svarbu šiukštu nedaryti vandenyje, bei paaiškino, kokie žingsniai yra patys svarbiausi, kuomet reikia padėti vandenyje į nelaimę patekusiam žmogui.

REKLAMA

Atsisveikinimas su Mindaugu Kieru
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atsisveikinimas su Mindaugu Kieru

Šuolio į vandenį baigtis – neįgalumas arba mirtis

Pirmiausia specialistas prabilo apie pakankamai populiarią vasaros pramogą – šuolius į vandenį žemyn galva. Pasak jo, tai – labai pavojingas pasilinksminimo būdas.

Pašnekovas teigė, kad su tokiais atvejais nėra susiduriama kasdien, tačiau jie baigiasi liūdnai. Dažniausios šių šuolių baigtys yra dvejopos – neįgalumas arba mirtis.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš tiesų, dažniausiai būna taip, kad patiriama labai sunki galvos trauma arba pacientas tiesiog nuskęsta, nes įvyksta tokia staigi tetraplegija, kai žmogus nebejudina, nebejaučia nei rankų, nei kojų.

Įprastai taip nutinka, kai turime stiprų kaklo pažeidimą, kai lūžta bet kuris kaklo slankstelis ir pilnai nuplėšia arba perplėšia nugaros smegenis“, – liūdna baigtimi anksčiau dalijosi specialistas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

P. Uksas teigė, kad įprastai tam nutikus šalia pasireiškia kvėpavimo funkcijos sutrikimas, t. y. žmogus nebegali normaliai kvėpuoti.

Tokia būklė – kritinė, o jos likimas prognozuojamas niūrus: „Kaklas yra išoperuojamas, bet neurologinis pažeidimas lieka.“

Anot jo, tuomet žmonės lieka neįgalūs – jų gyvenimas tęsiasi lovoje arba neįgaliojo vežimėlyje. Specialistas pridūrė, kad liūdniausia tai, jog viso to buvo galima išvengti.

REKLAMA

O pasiteiravus jo, kokios priežastys lemia tokio šuolio nesėkmingumą, jis pateikė kelias priežastis:

„Taip yra dėl smūgio į bukus daiktus, kurie yra vandeny. Tai gali būti akmenys, žemas gylis, strypai, kuolai ar kažkokios kitos konstrukcijos.

Nėrimas ant galvos visą laiką gali baigtis pavojingai, o ypač, kai žmogus nepažįsta dugno.“

Kokie dar pavojai slypi vandenyje?

Skubios pagalbos skyriaus vedėjas P. Uksas taip pat tąkart papasakojo apie kitas grėsmes vandenyje.

REKLAMA

Jis teigė, kad kai kurios nelaimės įvyksta dėl poilsiautojų nesugebėjimo apskaičiuoti savo jėgų, jas pervertinant.

„Įvairių dalykų vandenyje gali įvykti, dėl to reiktų būtinai tinkamai įvertinti savo jėgas plaukiant. Pavyzdžiui, jeigu nusprendžiama plaukti per visą ežerą – ar nesutrauks kurioje nors vietoje šlaunies mėšlungis?

Tada juk klausimas, ar dėl skausmo ir negalėjimo pajudinti kojos žmogus sugebės išplaukti“, – atkreipė dėmesį jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Specialistas pridėjo ir tai, kad neretai prie nelaimių vandenyje prisideda poilsiautojų alkoholio vartojimas.

„Vandenyje labai daug būna įvairių nelaimių ir dėl alkoholio vartojimo. Dėl to nerekomenduojama prie vandens telkinių vartoti alkoholinių gėrimų, nes kartais tie veiksmai, kuriuos atlieka neblaivus žmogus, prasilenkia su jo galimybėmis“, – tuo metu pastebėjimu dalijosi pašnekovas.

REKLAMA

Kaip padėti į nelaimę papuolusiam žmogui?

Pasiteiravus specialisto, kaip reikėtų elgtis, jeigu šalia esantys mato, kad į vandenį šokęs žmogus papuolė į nelaimę, jis pasidalijo keliais savo patarimais.

Pasak jo, pirmasis žingsnis – ištraukti asmenį iš vandens ir padėti jam nenuskęsti. Vėliau visi veiksmai atliekami sausumoje.

REKLAMA

„Visų pirma, reiktų tą žmogų ištraukti iš vandens, kad jis nenuskęstų, suteikti pirmąją pagalbą. Jeigu reikia, tuomet reiktų pradėti gaivinimo veiksmus – įpūtimai, krūtinės ląstos paspaudimai, jeigu yra reikalingi.

Taip pat reiktų kviesti tarnybas – skambinti 112, informuoti apie situaciją ir laukti pagalbos“, – anksčiau pasakojo jis.

Vis tik jis pridėjo, kad taip pat jau ištraukus žmogų iš vandens galima jam pakenkti, tad P. Uksas atkreipė dėmesį, kaip vertėtų elgtis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nors antriniai kaklo pažeidimai nėra dažni, bet pirmas žingsnis yra ištraukti sužalojimus patyrusį žmogų iš vandens.

Kitas žingsnis – stabilizuoti kaklą, neleisti žmogui jo sukinėti, o ypač jeigu jaučiami skausmai arba galūnių nutirpimas. Svarbu nepadaryti didesnio nugaros smegenų pažeidimo, negu jis jau yra.

Mes patys naudojame kietas kaklo apykakles, greitoji irgi, o paprasčiausias būdas kitiems – rankomis vientisoje linijoje prilaikyti nukentėjusiojo kaklą, ištiesinti į vidurio liniją. Tada reiktų laukti pagalbos“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.

REKLAMA

Atgulė amžino poilsio

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt taip pat rašė, kad M. Kieras ketvirtadienį atgulė amžino poilsio. Iš laidojimo namų urną nešė velionio žmona – tai buvo jautri ir skaudi atsisveikinimo akimirka.

Atsisveikinimas su ledo ritulininku Mindaugu Kieru (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Prie vyro kapo susirinko minia žmonių. Ašara tariant paskutinį „sudie“ nuriedėjo net stipriausiems.

REKLAMA

Mindaugo Kiero laidotuvės (nuotr. BNS

Tragiška mirtis

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie 45-erių M. Kiero mirtį pranešta šeštadienį, rugpjūčio 30-ąją. 

Pranešta, kad Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela Vilniaus „Hockey Punks“ klubo vyriausiasis treneris mirė po nelaimingo atsitikimo.

Kaip skelbė naujienų portalas 15min.lt, vienas nekaltas veiksmas poilsiaujant prie upės baigėsi pražūtingai. M. Kieras, šokdamas į vandenį, susižeidė kaktą ir galvą.

Kaip skelbė policijos departamentas, 2025-08-30 apie 16.05 val., Anykščių r. Kavarsko sen., iš Šventosios upės, narai gelbėtojai ištraukė vyro (gim. 1980 m.) kūną. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Tragiškai mirus vos 45-erių Mindaugui Kierui siunčia skubią žinią (nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS, 123rf.com)
Tragiškai mirus vos 45-erių Mindaugui Kierui siunčia skubią žinią: nuo to neapsaugotas nė vienas (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų