TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilnius antradienį pradės šildymo sezoną, sako sostinės meras

2025-09-29 15:12 / šaltinis: BNS
2025-09-29 15:12

Vilnius nuo antradienio skelbia pradedantis šildymo sezoną – maždaug dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.

Valdas Benkunskas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Vilnius nuo antradienio skelbia pradedantis šildymo sezoną – maždaug dviem savaitėmis anksčiau nei pernai.

5

„Pradedame šildymo sezoną, (...) nuo rytojaus visame mieste pradedamas tiekti centrinis šildymas“, – žurnalistams pirmadienį sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

„Ateinančios kelios savaitės bus vėsios, ypač naktimis, (...) nematome poreikio delsti“, – pridūrė jis. 

Pasak mero, šiemet šildymo kaina Vilniuje bus „rekordiškai maža“ ir spalį sieks 5,42 cento už kilovatvalandę (kWh) – 7 proc. mažiau nei 2024-ųjų spalį.

Sostinės šilumos tiekėjos bendrovės „Miesto gijos“ (buvę Vilniaus šilumos tinklai) vadovas Gerimantas Bakanas sakė, kad šilumos kainos pirmiausia priklausys nuo kuro, pirmiausia – biokuro – kainų. Šios dienos prognozėmis, jos turėtų išsilaikyti stabilios visą šildymo sezoną, teigė jis.

„Nematome kažkokių tendencijų, kad biokuro kainos augtų. Turbūt ta tendencija turėtų išsilaikyti ir didžiąją šildymo sezono dalį . Stebime ir dujų kainų ateities sandorius – irgi panašu, kad nėra kažkokių sukrėtimų. Žiūrime, kokia yra pasaulyje tendencija, tai iš to irgi galima daryti prielaidą, kad kainos turėtų būti neblogos“, – žurnalistams sakė G. Bakanas.

Vis dėlto jis pripažino, jog šilumos kaina gali ūgtelti nuo sausio, kai centralizuotam šildymui įsigalios standartinis 21 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifas, kuris dabar siekia 9 proc. 

„Tai gali turėti įtakos kainai, bet čia jau yra valstybinis klausimas, politinis“, – tikino G. Bakanas.

„Miesto gijų“ vadovo teigimu, iš biokuro šį sezoną, preliminariais vertinimais, bus pagaminta 83 proc. sostinei tiekiamos šilumos, likę 17 proc. – iš dujų. Pernai iš biokuro pagaminta šiluma sudarė 87 proc.

„Bet čia tokia pirminė prognozė, viskas priklausys nuo žiemos šaltumo. Jeigu žiema bus šaltesnė, dujų kiekis gali būt didesnis, jeigu žiema bus šiltesnė, tai gali taip būti, kad biokuras sudarys 90 procentų“, – kalbėjo jis.

Pernai tiekti centralizuotą šilumą sostinė pradėjo spalio 14-ąją.

Pasak V. Benkunsko, įjungti šildymą anksčiau nuspręsta stebint artimiausias oro prognozes – dienomis oras nebeįšyla, o naktimis temperatūra laikosi arti 0 laipsnių Celsijaus.

Savivaldybės duomenimis, šildymo nuo praėjusio ketvirtadienio taip pat jau paprašė 145 iš 256 sostinės ugdymo įstaigos.

„Nuo penktadienio mūsų visos švietimo įstaigos ir sveikatos priežiūros įstaigos pagal poreikį jau galėjo įsijungti šildymą ir dauguma įstaigų šita galimybe pasinaudojo. Tai darželiai, mokyklos ir ir gydymo įstaigos jau yra šildomos“, – teigė meras.

