Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prie mirusio architekto Audrio Karaliaus urnos – jautrūs simboliai

2025-09-29 14:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 14:49

Šiandien, rugsėjo 29-ąją, Kaune prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu žinomu architektu Audriu Karaliumi. Jo gyvybė užgeso, kai iki 65-ojo gimtadienio buvo likę visai nedaug.

Kaune pašarvotas Audrys Karalius (nuotr. BNS)
20

Šiandien, rugsėjo 29-ąją, Kaune prasidėjo atsisveikinimas su mirusiu žinomu architektu Audriu Karaliumi. Jo gyvybė užgeso, kai iki 65-ojo gimtadienio buvo likę visai nedaug.

REKLAMA
0

Atsisveikinimo ceremonijoje prie urnos buvo sudėti daiktai, atspindintys architekto gyvenimą ir kūrybą.

Kaune pašarvotas Audrys Karalius
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kaune pašarvotas Audrys Karalius

Užfiksuotuose kadruose matyti, kad architekto urna buvo pastatyta ant samanomis ir kerpėmis apdengto pagrindo, o ant urnos padėti akiniai. Aplink išdėlioti architektūriniai maketai, kultūriniai simboliai ir religiniai akcentai, tarp jų – namo modelis, Vyčio atvaizdas bei degančios žalios žvakės. Greta stovi velionio portretas ir saulėgrąžų puokštė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsisveikinimo detalės

Prieš atsisveikinimą jo šeima pasidalijo jautriu prašymu.

„Karalių šeimos vardu pranešu, kad viešas atsisveikinimas su Lietuvos kultūros ir meno pasauliui svarbiu visuomenės veikėju ir nepailstančiu tikrosios Kauno dvasios kurstytoju AA Audriu Karaliumi įvyks 2025 09 29-30 d. 

REKLAMA
REKLAMA

29 d. 11-21 val. Paskutinis pabuvimas kartu laidojimo namuose „Rekviem“, Kaune adresu Jonavos g. 41A, Kaunas.

REKLAMA

30 d. 9-12 val. Atsisveikinimas laidojimo namuose „Rekviem“, Kaune.

12:00 val. Išlydėjimas. 

14:00 Šv. Mišios Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio kaime, Vilkaviškio raj. sav.

±15:00 Laidotuvės Pajevonio kaimo kapinėse, Vilkaviškio raj. Sav.

SVARBU: Karalius priims jūsų meilę ir pagarbą geltonos gėlės žiedo pavidalu“, – rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Skaudi netektis

Žinią apie A. Karaliaus netektį pirmoji paviešino jo dukra Urtė Karalaitė – ji ja pasidalijo su LRT.

„Jeigu architektūra būtų kovos menas, Audrys būtų nenugalimas Tai Chi kovotojas. Jeigu architektūra būtų Everestas, Audrys būtų įlipęs į viršukalnę be papildomo deguonies ir su šortais. Jeigu architektūra būtų vandenynas, Audrys būtų jį skersai išilgai perbridęs, prieš tai, žinoma, sukėlęs laivams neįveikiamas bangas“, – feisbuke rašė buvęs prezidento patarėjas Povilas Mačiulis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jo, A. Karalius yra „Lietuvos architektūros epocha“.

„Iš jo sėmiausi ne buko patriotiškumo, žodžio ir kalbos meno, muzikos įvairiapusiškumo, Mačiūniško iniciatyvumo, atidumo medinukams, urbanistikai, simboliams ir svarbiausia – meilės Kaunui, – teigė P. Mačiulis. – Nors jis vengė šio jausmus nusakančio žodžio, ir retsykiais jį pašiepė, tačiau nerandu tinkamesnio žodžio apibūdinti vertės ir ryšio tarp miesto ir Audrio. Jis į Kauną nėrė labai giliai, apgalvotai ir be skrupulų. Kaunas, šiam Vilniuje gimusiam kūrėjui, buvo tikri namai.“

REKLAMA

Pasak buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus, architektas mokė kurti, vertinti, gėrėtis ir naudotis miestais.

„Mokė kaip juos auginti ar bent jau jų negadinti. Audrys žinojo kas yra garbė, atkaklumas ir drąsa. Ir kasdien tai praktikavo. Ačiū Tau, Audry. Ir amžiną atilsį Tau“, – feisbuke teigė meras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų