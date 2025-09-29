Miręs architektas Audrys Karalius išlydimas į paskutinę kelionę: šeima turėjo 1 prašymą

Prieš atsisveikinimą jo šeima pasidalijo jautriu prašymu.
Atsisveikinimo detalės
„Karalių šeimos vardu pranešu, kad viešas atsisveikinimas su Lietuvos kultūros ir meno pasauliui svarbiu visuomenės veikėju ir nepailstančiu tikrosios Kauno dvasios kurstytoju AA Audriu Karaliumi įvyks 2025 09 29-30 d.
29 d. 11-21 val. Paskutinis pabuvimas kartu laidojimo namuose „Rekviem“, Kaune adresu Jonavos g. 41A, Kaunas.
30 d. 9-12 val. Atsisveikinimas laidojimo namuose „Rekviem“, Kaune.
12:00 val. Išlydėjimas.
14:00 Šv. Mišios Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Pajevonio kaime, Vilkaviškio raj. sav.
±15:00 Laidotuvės Pajevonio kaimo kapinėse, Vilkaviškio raj. Sav.
SVARBU: Karalius priims jūsų meilę ir pagarbą geltonos gėlės žiedo pavidalu“, – rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Skaudi netektis
Žinią apie A. Karaliaus netektį pirmoji paviešino jo dukra Urtė Karalaitė – ji ja pasidalijo su LRT.
„Jeigu architektūra būtų kovos menas, Audrys būtų nenugalimas Tai Chi kovotojas. Jeigu architektūra būtų Everestas, Audrys būtų įlipęs į viršukalnę be papildomo deguonies ir su šortais. Jeigu architektūra būtų vandenynas, Audrys būtų jį skersai išilgai perbridęs, prieš tai, žinoma, sukėlęs laivams neįveikiamas bangas“, – feisbuke rašė buvęs prezidento patarėjas Povilas Mačiulis.
Anot jo, A. Karalius yra „Lietuvos architektūros epocha“.
„Iš jo sėmiausi ne buko patriotiškumo, žodžio ir kalbos meno, muzikos įvairiapusiškumo, Mačiūniško iniciatyvumo, atidumo medinukams, urbanistikai, simboliams ir svarbiausia – meilės Kaunui, – teigė P. Mačiulis. – Nors jis vengė šio jausmus nusakančio žodžio, ir retsykiais jį pašiepė, tačiau nerandu tinkamesnio žodžio apibūdinti vertės ir ryšio tarp miesto ir Audrio. Jis į Kauną nėrė labai giliai, apgalvotai ir be skrupulų. Kaunas, šiam Vilniuje gimusiam kūrėjui, buvo tikri namai.“
Pasak buvusio Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus, architektas mokė kurti, vertinti, gėrėtis ir naudotis miestais.
„Mokė kaip juos auginti ar bent jau jų negadinti. Audrys žinojo kas yra garbė, atkaklumas ir drąsa. Ir kasdien tai praktikavo. Ačiū Tau, Audry. Ir amžiną atilsį Tau“, – feisbuke teigė meras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!