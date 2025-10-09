Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Seimo nario Giedrimo Jeglinsko šeimoje – skaudi netektis

2025-10-09 10:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 10:14

Seimo narys Giedrimas Jeglinskas pranešė liūdną žinią – anapilin iškeliavo jo mylima mama Regina.

Giedrimas Jeglinskas (nuotr. BNS ir nuotr. 123rf.com)

Seimo narys Giedrimas Jeglinskas pranešė liūdną žinią – anapilin iškeliavo jo mylima mama Regina.

0

Tuo jis pasidalijo socialinio tinklo Facebook paskyroje, pridėdamas ir jų bendrą nuotrauką.

Pranešė atsisveikinimo detales

Seimo narys dėkojo visiems už palaikymą ir pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas:

„Vakar į amžinybę iškeliavo mano mylima mama Regina. Nuoširdžiai dėkoju visiems už palaikančias žinutes, skambučius ir šilumą šiuo sunkiu metu.

Atsisveikinti su mama bus galima spalio 10 d. nuo 15 iki 21 val. ir spalio 11 d. nuo 9 iki 12 val. Tylos namuose, Kaune, iš kur ją palydėsime į amžinojo poilsio vietą Kauno Seniavos kapinėse.

Šeštadienį, spalio 11 d., 8 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios Kauno (Žaliakalnio) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.“

