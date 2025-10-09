Seimo nario Giedrimo Jeglinsko šeimoje – skaudi netektis

Tuo jis pasidalijo socialinio tinklo Facebook paskyroje, pridėdamas ir jų bendrą nuotrauką.
Pranešė atsisveikinimo detales
Seimo narys dėkojo visiems už palaikymą ir pranešė, kur ir kada vyks atsisveikinimas:
„Vakar į amžinybę iškeliavo mano mylima mama Regina. Nuoširdžiai dėkoju visiems už palaikančias žinutes, skambučius ir šilumą šiuo sunkiu metu.
Atsisveikinti su mama bus galima spalio 10 d. nuo 15 iki 21 val. ir spalio 11 d. nuo 9 iki 12 val. Tylos namuose, Kaune, iš kur ją palydėsime į amžinojo poilsio vietą Kauno Seniavos kapinėse.
Šeštadienį, spalio 11 d., 8 val. ryte bus aukojamos šv. Mišios Kauno (Žaliakalnio) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.“
