Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jeglinskas svarsto dirbti Seimo Užsienio reikalų komitete

2025-09-03 10:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-03 10:08

Socialdemokratams nusprendus į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkus siūlyti Rimantą Sinkevičių, iki šiol komitetui vadovavęs Giedrimas Jeglinskas svarsto tęsti darbus parlamento Užsienio reikalų komitete (URK).

Giedrimas Jeglinskas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialdemokratams nusprendus į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkus siūlyti Rimantą Sinkevičių, iki šiol komitetui vadovavęs Giedrimas Jeglinskas svarsto tęsti darbus parlamento Užsienio reikalų komitete (URK).

REKLAMA
2

„Mano sritis yra užsienio reikalai, saugumas, gynyba. Mes su partijos pirmininku (S. Skverneliu – ELTA) diskutavome, kaip čia būtų geriau ir jis pats norėtų į NSGK“, – Eltai teigė G. Jeglinskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš nelabai save kažkur kitur galėčiau ir matyti. (...) Suprantant, kad, vis dėlto, mano kompetencijos nėra savivaldybių ar Kaimo reikalų komitete, tų opcijų nėra per daug“, – tęsė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak politiko, partijos lygmeniu apie tai dar nebuvo kalbėta, o galutiniai sprendimai paaiškės prasidėjus Seimo rudens sesijai.

REKLAMA

„Manau, tie dalykai susidėlios susirinkus rugsėjo mėnesį į Seimo sesiją“, – pažymėjo G. Jeglinskas.

Į derybas dėl naujosios koalicijos nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis ir Seimo pirmininko postą paliksiantis S. Skvernelis jau anksčiau yra teigęs, kad svarsto galimybę dirbti NSGK.

Iki šiol NSGK pirmininko pareigas eina demokratas G. Jeglinskas. Visgi, socialdemokratams pasirašius koalicinę sutartį su „aušriečiais“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ valdančiojoje daugumoje nebedirba.

ELTA primena, kad praeitą savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas į NSGK pirmininkus nusprendė siūlyti parlamentarą R. Sinkevičių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų