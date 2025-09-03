Jeglinskas svarsto dirbti Seimo Užsienio reikalų komitete

„Mano sritis yra užsienio reikalai, saugumas, gynyba. Mes su partijos pirmininku (S. Skverneliu – ELTA) diskutavome, kaip čia būtų geriau ir jis pats norėtų į NSGK“, – Eltai teigė G. Jeglinskas.
„Aš nelabai save kažkur kitur galėčiau ir matyti. (...) Suprantant, kad, vis dėlto, mano kompetencijos nėra savivaldybių ar Kaimo reikalų komitete, tų opcijų nėra per daug“, – tęsė jis.
Pasak politiko, partijos lygmeniu apie tai dar nebuvo kalbėta, o galutiniai sprendimai paaiškės prasidėjus Seimo rudens sesijai.
„Manau, tie dalykai susidėlios susirinkus rugsėjo mėnesį į Seimo sesiją“, – pažymėjo G. Jeglinskas.
Į derybas dėl naujosios koalicijos nepakviestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis ir Seimo pirmininko postą paliksiantis S. Skvernelis jau anksčiau yra teigęs, kad svarsto galimybę dirbti NSGK.
Iki šiol NSGK pirmininko pareigas eina demokratas G. Jeglinskas. Visgi, socialdemokratams pasirašius koalicinę sutartį su „aušriečiais“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ valdančiojoje daugumoje nebedirba.
ELTA primena, kad praeitą savaitę Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas į NSGK pirmininkus nusprendė siūlyti parlamentarą R. Sinkevičių.
