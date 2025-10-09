Pokyčiai M.A.M.A. apdovanojimuose: dvi naujos nominacijos ir komisijos pageidavimas keistis

Vienas laukiamiausių kasmetinių muzikos apdovanojimų – „M.A.M.A“ – šiemet mini 15 metų sukaktį. Jau eilę metų organizatoriai stebina Lietuvos gyventojus įstabiais muzikantų pasirodymais ir naujais scenos žvaigždžių atradimais.
„M.A.M.A“ asociacijos pirmininkas M. Tyla pasakoja, kokios permainos šiemet laukia žiūrovų, o kas liks nepakitę.
Pokyčiai „M.A.M.A“ renginyje
Pašnekovas atskleidžia, kad šiemet pristatomos net dvi naujos nominacijos – „Metų metalo muzikos grupė“ ir „Metų džiazas“. Kaip pasakoja asociacijos pirmininkas, ši mintis buvo brandinama jau seniai.
„Ta mintis jau seniai brendo, daug metų vyko kalbos, kad jau reikėtų. Labai džiaugiuosi, kad tai pavyko padaryti“, – kalbėdamas apie džiazo nominaciją dalijasi M. Tyla.
Pašnekovas kalba ir apie metalo muzikos grupės nominacijos atsiradimą. Anot jo, įkvėpimas kilo iš šios pakraipos muzikantų kūrinių kokybės.
„Buvo pastebėta labai daug kokybiškų grupių, kurios užkariauja ne tik Lietuvos gerbėjus, bet ir važiuoja pasirodyti į kitas šalis. Pasirašomi kontraktai su sunkiosios muzikos atstovais – tai labai paskatino parodyti šį žanrą ir Lietuvoje“, – sako M. Tyla.
Martynas Tyla pabrėžia, kad atsiradus šioms dviem nominacijoms, plečiasi klausytojų akiratis ir tobulėja muzikinis skonis.
Pokyčiai vienoje iš nominacijų
Naujovės paliečia ir „Metų albumo“ nominaciją – jos komisija išreiškė norą keistis.
„Po praėjusių metų „Metų albumo“ nominacijoje dalyvavo žinomi muzikos kūrėjai, kurie rinko metų albumą. Jų pageidavimas buvo, kad šiemet į jų atskirą komisiją prisidėtų tekstų rašytojai, specialistai. Asociacija LATGA pažadėjo deleguoti šią komisiją. Einame link profesionalumo“, – atvirauja M. Tyla.
Bilietų prekyba į svarbiausius šalies muzikos apdovanojimus M.A.M.A, kurie įvyks 2026 metų vasario 20 dieną, jau prasidėjusi. Bilietus galima įsigyti svetainėse Bilietai.lt ir muzikosapdovanojimai.lt.
Apie tai, kada bus skelbiamos muzikos apdovanojimų M.A.M.A nominacijos, žiūrėkite naujienų portale tv3.lt ir TV3 Plus laidoje „Kažkas naujo“.