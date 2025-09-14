Burleskos šokėja Morta Smit prabilo apie stereotipus ir žiūrovams nematomą šou pusę: tai – ne tik glamūras

Šokėja atvira – ne visada užteko drąsos lipti ant scenos.
Patiko šokti nuo mažens
Pašnekovė pasakoja, jog su sunkumais teko susidurti dar vaikystėje ir paauglystėje, kai artėjant konkursams ją užklupdavo abejonės.
„Man patiko šokti, mano kūnas galėjo judėti, bet šokių būrelius, į kuriuos vaikystėje ir paauglystėje užsirašydavau, mesdavau iš baimės, kad tuoj ateis etapas, kai mane ims ruošti konkursui“, – dalijasi M. Smit.
Kalbėdama apie burleską, šokėja pasakoja, kad šį šokį atrado per domėjimąsi juo – iš noro pažinti šią sritį.
„Mano pažintis su šokiais prasidėjo nuo džiazo ir bliuzo muzikos, nuo džiazo šokių. Su burleska susipažinau per susidomėjimą džiazu“, – teigia pašnekovė.
Šokėja, paklausta apie stereotipus, ar jų Lietuvoje dar esama, atsako, kad vis dar esame kelyje.
Burleską persekiojantys stereotipai
Siekdama paneigti vyraujančius stereotipus, šokėja tai perteikia per šokį.
„Stereotipų buvo ir yra. Norėčiau nepykti ant tų žmonių, kurie vis dar yra pilni stereotipų“, – teigia M. Smit.
Anot pašnekovės, esame užaugę visai kitoje santvarkoje – tokioje, kurioje buvome įpratę būti susikaustę ir nejausti laisvės. Artistė priduria, kad būtent šia – burleskos šokio populiarinimo – misija ji yra vedama. Šokėja stengiasi būti gera savo srities profesionalė ir pavyzdys kitiems.
Didžiausias gyvenimo projektas – 100 000 kristalų taurė
Artistė pasakoja apie didžiausią savo gyvenimo projektą – įspūdingą taurę, išpuoštą 100 000 kristalų.
Anot pašnekovės, ji jau kurį laiką svajojo apie šią taurę. Įkvėpimu tapo burleskos žvaigždė Dita von Teese.
„Tai ilgai brandinta svajonė, kuri tapo realybe. Lietuvoje tokio sumanymo iki šiol nebuvo, tad tikiu, kad ši taurė ne tik praplės burleskos scenos galimybes, bet ir taps simboliu, jog esame pasirengę kurti aukščiausio lygio pasirodymus“, – teigia šokėja.
Šokėja atvira – šiame procese egzistuoja ne tik glamūrinė pusė.
„Tai yra metalo karkasas, kuris turi išlaikyti vandenį ir žmogaus svorį, būti 2 metrų aukščio. Jis turi būti stabilus ir transportuojamas“, – dalijasi artistė.
O kaip gimė idėja taurę papuošti kristalais?
„Galvojau, kaip tai pritaikyti, kad scenoje atrodytų gražiai. Žinojau, kad kai įsijungia scenos šviesos, blizgesys tampa tuo elementu, kuris užburia žiūrovą“, – teigia M. Smit.
Tačiau viskas nebuvo taip paprasta. Anot artistės, blizgučių užsakymų daugėjo – jų vis pritrūkdavo, kol galiausiai teko išklijuoti net 100 000 kristalų.
Dideliu iššūkiu tapo ir judėjimas taurėje. Kaip sako pašnekovė, šį etapą lydėjo nerimas.
Daugiau apie tai, kaip pavyko įvykdyti taurės projektą ir kaip atrodo burleskos šokėjos kasdienybė, išgirskite tv3.lt tinklalaidėje „Kažkas naujo“, kurią rasite straipsnio pradžioje!