JAV kadencijos vidurio rinkimuose didelių pergalių iškovojo stereotipų laužytojai

„Besididžiuojanti“

Masačusetse rinkėjai išrinko demokratę Maurą Healey, tapusią pirmąja Amerikos homoseksualumo neslepiančia gubernatore, pranešė televizijos kanalai.

51-erių moteris nugalėjo Geoffą Diehlą, kurį rėmė buvęs prezidentas Donaldas Trumpas, ir perėmė šį postą iš respublikonų.

Ji teigė „besididžiuojanti“ savo istorine pergale ir džiūgaujantiems rėmėjams sakė, kad tai žinutė „kiekvienai mažai mergaitei ir kiekvienam LGBTQ asmeniui – jūs galite būti kuo tik norite“.

M. Healey taip pat taps pirmąja moterimi, užimsiančia Masačusetso valstijos gubernatoriaus postą.

Jos pergalė, pasiekta kartu su bendražyge Kim Driscoll, reiškia, kad moterys pirmą kartą eis ir valstijos gubernatorės, ir vicegubernatorės pareigas.

Floridoje demokratas Maxwellas Frostas tapo pirmuoju Z kartos atstovu, išrinktu į Kongresą, kai laimėjo vietą JAV Atstovų Rūmuose.

25-erių metų vaikinas apygardoje, kurioje dominuoja demokratai, įveikė respublikoną Calviną Wimbishą.

„Įėjome į istoriją floridiečiams, Z kartai ir visiems, kurie tiki, kad nusipelnėme geresnės ateities“, – tviteryje rašė afroamerikietis.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10

REKLAMA