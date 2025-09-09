Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Izraelio futbolininkai kaltina Italijos žaidėjus užgauliojimu per įtemptas rungtynes

2025-09-09 18:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 18:26

Po dramatiškų rungtynių Pasaulio taurės atrankoje Izraelio futbolininkai apkaltino Italijos žaidėjus nuolatiniu užgauliojimu ir keiksmažodžiais viso mačo metu.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Po dramatiškų rungtynių Pasaulio taurės atrankoje Izraelio futbolininkai apkaltino Italijos žaidėjus nuolatiniu užgauliojimu ir keiksmažodžiais viso mačo metu.

1

Rungtynės vyko Vengrijoje, kur „Azzurri“ iškovojo chaosu pažymėtą pergalę 5:4, o po finalinio švilpuko tarp abiejų komandų kilo karštas apsikeitimas žodžiais ir mini kivirčas. Izraelio gynėjas Eli Dasas atvirai teigė, kad italai ne tik pergalės akimirką, bet ir viso susitikimo metu bandė provokuoti, tą pripažino ir keletas kitų komandos narių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Keiksmai, užgauliojimai, emocijos… Norėjo mus išmušti iš ritmo ir tai darė pastoviai, stadione jau buvo karšta nuo pat pirmų minučių.“

Ypač aktyviai rungtynių pabaigoje elgėsi Matteoas Politano, Giacomo Raspadori ir Gianluigiis Donnarumma, kurie šventė pergalingą įvartį ir keitėsi replikomis su Izraelio žaidėjais.

Incidentui išaugus į atvirą konfliktą, italų delegacijos atstovai po rungtynių atvyko prie persirengimo kambario atsiprašyti Izraelio komandos už kai kurių žaidėjų elgesį. Oficialaus Italijos federacijos pareiškimo kol kas nėra, tačiau tarpusavio santykių įtampa liko, o rungtynės paženklintos ne tik įvarčiais, bet ir nesportiniu elgesiu.

Šio susitikimo atmosferą dar labiau kaitino politinis fonas: Izraelio žaidėjai rungtyniavo su gedulo juostomis dėl teroro išpuolio Jeruzalėje, o dalis žiūrovų stadione švilpė per jų himną.

