Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Andrejaus Drukarovo sezono pradžia Naujojoje Zelandijoje: du kartus buvo šalia prizininkų trejeto

2025-09-09 14:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-09 14:17

Geriausias Lietuvos kalnų slidininkas – 26-erių Andrejus Drukarovas – anksti pradėjo naująjį sezoną. Dar rugpjūčio viduryje Naujojoje Zelandijoje pasirodęs A. Drukarovas per 3 savaites šioje šalyje turėjo 6 startus.

Andrejus Drukarovas | Modesto Gailiūno nuotr.

Geriausias Lietuvos kalnų slidininkas – 26-erių Andrejus Drukarovas – anksti pradėjo naująjį sezoną. Dar rugpjūčio viduryje Naujojoje Zelandijoje pasirodęs A. Drukarovas per 3 savaites šioje šalyje turėjo 6 startus.

REKLAMA
0

Rugpjūčio viduryje lietuvis užėmė 9-ą vietą Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės didžiajame slalome. Vėliau atvirajame Naujosios Zelandijos čempionate A. Drukarovas buvo 11-as slalome.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjo 3 d. ir rugsėjo 6 d. lietuvis liko per žingsnį nuo podiumo, kai Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės didžiajame slalome du kartus finišavo 4-as. Pirmu atveju lietuvį nuo podiumo skyrė 0.11 sek., antru – 0.19 sek.

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo 8-9 d. A. Drukarovas dalyvavo Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės slalome. Pirmadienį lietuvis užėmė 7-ą vietą, o antradienį nebaigė antrojo nusileidimo ir liko neklasifikuotas.

Bendroje sezono įskaitoje lietuvis su 165 tšk. buvo 14-as. Skaičiuojant vien didžiojo slalomo rezultatus, A. Drukarovas užėmė 7-ą vietą (129 tšk.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų