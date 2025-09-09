Andrejaus Drukarovo sezono pradžia Naujojoje Zelandijoje: du kartus buvo šalia prizininkų trejeto

Rugpjūčio viduryje lietuvis užėmė 9-ą vietą Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės didžiajame slalome. Vėliau atvirajame Naujosios Zelandijos čempionate A. Drukarovas buvo 11-as slalome.
Rugsėjo 3 d. ir rugsėjo 6 d. lietuvis liko per žingsnį nuo podiumo, kai Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės didžiajame slalome du kartus finišavo 4-as. Pirmu atveju lietuvį nuo podiumo skyrė 0.11 sek., antru – 0.19 sek.
Rugsėjo 8-9 d. A. Drukarovas dalyvavo Australijos ir Naujosios Zelandijos taurės slalome. Pirmadienį lietuvis užėmė 7-ą vietą, o antradienį nebaigė antrojo nusileidimo ir liko neklasifikuotas.
Bendroje sezono įskaitoje lietuvis su 165 tšk. buvo 14-as. Skaičiuojant vien didžiojo slalomo rezultatus, A. Drukarovas užėmė 7-ą vietą (129 tšk.).
