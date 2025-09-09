Su Elektrėnų ralio iššūkiais susitvarkęs Ovidijus Vaštakas du kartus žengė ant podiumo

Mini ralio čempionui – naujas regionas
Po finišo kupiškėnas Ovidijus Vaštakas neslėpė džiaugsmo dėl iškovotos pirmosios vietos savo klasėje LARČ9 ir pasiektos trečiosios pozicijos 2WD įskaitoje. Pasak lenktynininko, šis ralis, kaip ir daugelis kitų, jam yra gana didelė naujiena.
Iki šiol jis yra lenktyniavęs tik Mini ralio čempionate ir jį laimėjęs, o Lietuvos automobilių ralio čempionate tik kai kuriuos etapus yra įveikęs kaip nulinis ekipažas. Tačiau naujas regionas Ovidijaus Vaštako ir Mato Žalandausko ekipažo neišgąsdino. Stenogramos, kurią jie užsirašė prieš lenktynes, varžybų metu koreguoti nereikėjo.
„Susirašant trasas buvo šiek tiek abejonių, ar gerai rašome stenogramą, ar ne per greitai, bet pasitikrinus, peržiūrėjus vaizdo medžiagą supratome, kad viskas gerai. Ralio metu problemų dėl stenogramos nekilo, tai panašu, kad viską padarėme gerai“, – sakė Ovidijus Vaštakas.
Nepaisant to, kad šiame krašte Ovidijus Vaštakas ir Matas Žalandauskas iki šiol nelenktyniavo, ekipažas Elektrėnuose pademonstravo maksimalų susikaupimą ir visą dieną kilo pozicijomis aukštyn.
Greitį derino su atsargumu
Kaip po varžybų sakė pilotas Ovidijus Vaštakas, įsivažiuoti ir pajusti reikiamą ritmą lengva nebuvo. Po kelių greičio ruožų piloto netenkino demonstruojamas rezultatas, todėl ekipažas nusprendė, kad nėra ko laukti ir tempą dar šiek tiek padidino. Tiesa, kai kuriuose greičio ruožuose prireikė ne tik greičio, bet ir sėkmės, nes trasoje laukė gana prasta kelio danga su dideliais akmenimis. Tačiau puikiai mechanikų paruoštas BMW šias kliūtis įveikė.
„Atvažiavome į pirmą greičio ruožą ir jis jau sustabdytas dėl avarijos. Kažkaip šiemet nemažai tokių variantų. Mums pats pirmas ruožas klostėsi sunkiai. Važiavome, bet jaučiau, kad mintys kažkur kitur, negirdžiu šturmano, rankos daro bet ką. Suvažiavome tikrai prastai. Nuo varžovų per šešis kilometrus gavome šešias sekundes.
Antrame, sudėtingesniame ir ilgesniame 15 km greičio ruože pagalvojau, kad reikia susiimti ir paspausti, nes prisikrauti tiek sekundžių nuo pat ralio pradžios nėra gerai. Antrą greičio ruožą suvažiavome gal ne visai tvarkingai, bet gana greitai ir jį savo klasėje laimėjome. Trečią greičio ruožą irgi laimėjome.
Tiesa, važiuoti tuos pačius greičio ruožus antrą kartą buvo labai sunku ne tik mums, bet ir technikai. Buvo daug gilių provėžų, labai didelių akmenų ant kelio, kurių tiesiog negali apvažiuoti. Atvažiavus ir pasistačius į posūkį automobilį tik tada pamatai, kad ten arba didelė duobė, arba akmuo. Bandydamas tiesinti automobilį ir apvažinėti tas duobes ar akmenis galėjai prisidaryti dar daugiau reikalų. Todėl teko rizikuoti ir važiuoti per tas duobes ar ridenti dugnu tuos akmenis. Gerai, kad atlaikė automobilis, nes ne kartą gavome per ratus, bet atlaikė ir padangos, ir važiuoklė“, – sakė Ovidijus Vaštakas.
Pavyko sukaupti persvarą
Po keturių greičio ruožų ir beveik pusės įveikto ralio Ovidijus Vaštakas su Matu Žalandausku rikiavosi antroje savo klasės vietoje ir nuo lyderiavusio Emilio Kuckos ekipažo atsiliko tik 8 sek. Tuo metu 2WD įskaitoje jie vis dar užėmė gana žemą poziciją ir buvo klasifikuojami aštuntoje vietoje.
Tačiau per likusius greičio ruožus pasipylė varžovų nesėkmės, o dar šiek tiek tempą padidinęs Ovidijaus Vaštako ir Mato Žalandausko ekipažas ir toliau štampavo stabilius greičio ruožų įveikimo laikus bei išvengė techninių problemų.
„Rezultatas po pirmosios ralio pusės buvo tikrai geras, bet neapleido jausmas, kad važiuojame per ramiai, per atsargiai. Tačiau gal tas atsargumas ir padėjo, nes kitame greičio ruože mūsų pagrindinis varžovas Emilis Kucka pramušė ratą ir jį stojo keisti. Mes pakilome į pirmą vietą klasėje, o prieš kitus artimiausius persekiotojus jau turėjome šiokią tokią persvarą, kuri siekė beveik 30 sek. Likusią ralio dalį nusprendėme važiuoti ne ramiau, o tiesiog be papildomos rizikos.
Manau, kad toks sprendimas pasiteisino, kadangi šiame ralyje daug ką sustabdė technika ir mes žinojome, kad turime pasaugoti automobilį. Iššvaistėme šiek tiek tų sukauptų sekundžių, o po aštuntojo greičio ruožo pamatėme, kad 2WD įskaitoje esame pakilę į trečią vietą. Atsirado azartas išlaikyti šią poziciją“, – įspūdžiais dalijosi kupiškėnas.
Miesto greičio ruože – netikėta staigmena
Po šio greičio ruožo Ovidijui Vaštakui ir Matui Žalandauskui liko vienintelis miesto greičio ruožas. Kiek trumpesnė nei dviejų kilometrų distancija buvo skirta labiau žiūrovams, nei kovai dėl rezultato. Natūralu, kad tokiuose, aukštų bortų pilnuose miesto gatvių greičio ruožuose visuomet galima daugiau pralošti nei laimėti. Tačiau prabangos sau leisti važiuoti ramiau Ovidijus Vaštakas čia neturėjo. Jei LARČ9 klasėje duetas užtikrintai lyderiavo, tai 2WD įskaitoje už kupiškėno nugaros klasifikuotas varžovas Julius Aukštuolis buvo priartėjęs per šešias sekundes.
Ovidijus Vaštakas buvo nusiteikęs ant asfalto pademonstruoti visus savo, kadaise „Street Race“ čempionate sukauptus lenktyniavimo ant asfalto įgūdžius. Tačiau paskutiniame greičio ruože duetas susidūrė su netikėtu iššūkiu – automobiliui ėmė trūkti degalų.
„Buvo įtampos, kad išlaikytume koncentraciją ir nepadarytume klaidų, tačiau netrukus kur kas daugiau jaudintis privertė automobilis. Ant kiekvieno aštresnio posūkio ar apsisukimo automobilis pradėdavo trūkčioti. Supratome, kad baigiasi degalai. Tikrai nesuvažiavome taip sklandžiai, kai būtume galėję, tačiau pavyko finišuoti bei išlaikyti trečiąją vietą 2WD įskaitoje ir, žinoma, pirmąją vietą LARČ9 klasėje“, – džiaugsmo neslėpė Ovidijus Vaštakas.
Zarasuose įmanomi visi scenarijai
Pasak Ovidijaus Vaštako, tokia sėkminga Elektrėnų ralio baigtis gerokai pagerino jo situaciją metinėje rikiuotėje. Dabar kupiškėno laukia paskutinysis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas, kuris spalio pradžioje įvyks Zarasų apylinkėse. Čia lauks ne tik legendiniai šio krašto greičio ruožai, bet ir didesnį koeficientą turinti taškų skaičiavimo sistema, reiškianti jog pergalės čia turės dar daugiau vertės, o pralaimėjimai bus gerokai skaudesni.
„Ačiū visiems partneriams, kurie prisideda prie mūsų sezono, kurie mumis tiki ir leidžia mums daryti tai, ką mes mėgstame labiausiai – lenktyniauti ir kartu garsinti jų vardą. Tikiu, kad kartu galime puikiai pabaigti šį sezoną. Dabar metas ruoštis Zarasams.
Likus vienam etapui užimame antrą vietą klasėje. Pirmą vietą pasiekti yra nebent matematiniai šansai, bet tam tikroms aplinkybėms susiklosčius irgi dar viskas įmanoma. Trečia vieta nuo mūsų atsilieka nedaug, tad veikiausiai būtent nuo etapo Zarasuose ir priklausys galutinė sezono baigtis. Nekantriai laukiame šių varžybų ir tikimės visų palaikymo“, – kalbėjo Ovidijus Vaštakas.
Ovidijui Vaštakui išpildyti savo svajonę šiemet varžytis aukščiausioje šalies ralio lygoje padeda Kupiškio rajono savivaldybė, „Nordis“ kompanija ir Evaldas Kvederis, UAB „Abepa“ ir Paulius Beniušis, UAB „Eglaidija“ ir Audronis Gulbinas, „DAS Performance“, UAB „Samsonas Motorsport“ su Martynu Samsonu priešakyje, IRP, „Pakelo Lubricants Lietuva“ ir Algis Poteliūnas, taip pat asmeniškai prisidėjo ir Mindaugas Dorelis.
Automobilį Ovidijui Vaštakui ruošia Gytis Juozėnas ir Rytis Rutkauskas, kurie ne tik rūpinasi technika, bet ir surado dalį partnerių sezonui. Patarimų ekipažui negaili ir geriausi Lietuvos šturmanai Ervinas Snitkas ir Ugnius Vainevičius.
Daugiau informacijos apie Ovidijaus Vaštako sezoną Lietuvos automobilių ralio čempionate galima rasti piloto „Facebook“ paskyroje.
