Adrija Skudutytė pelnė taškų Turkijoje vykusiame pasaulio moterų motokroso čempionato etape

Pirmose lenktynėse Turkijoje lietuvė su „KTM“ motociklu finišavo 16-a. Nugalėjo ispanė Daniela Guillen („GasGas“), aplenkusi italę Kiarą Fontanesi („Gas Gas“) ir olandę Lottę van Drunen („Yamaha“).
Antros lenktynės A. Skudutytei klostėsi prasčiau – užimta 19-a vieta tarp 22 dalyvių. Pergale džiaugėsi K. Fontanesi, antra liko D. Guillen, trečia – norvegė Martine Hughes („Kawasaki“).
Bendroje čempionato įskaitoje A. Skudutytė (22 taškai) yra 22-a tarp 33 klasifikuotų lenktynininkių. Lyderių trejetą sudaro L. van Drunen (218), K. Fontanesi (202) bei D. Guillen (201).
Paskutinis pasaulio moterų čempionato etapas rugsėjo 21 d. vyks Australijoje. Ten lietuvė nestartuos dėl riboto biudžeto.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!