  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Adrija Skudutytė pelnė taškų Turkijoje vykusiame pasaulio moterų motokroso čempionato etape

2025-09-07 12:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-07 12:50

Turkijoje pratęstas pasaulio moterų motokroso čempionato sezonas, kuriame varžosi ir lietuvė Adrija Skudutytė.

Lenktynių startas | „Stop“ kadras

Turkijoje pratęstas pasaulio moterų motokroso čempionato sezonas, kuriame varžosi ir lietuvė Adrija Skudutytė.

0

Pirmose lenktynėse Turkijoje lietuvė su „KTM“ motociklu finišavo 16-a. Nugalėjo ispanė Daniela Guillen („GasGas“), aplenkusi italę Kiarą Fontanesi („Gas Gas“) ir olandę Lottę van Drunen („Yamaha“).

Antros lenktynės A. Skudutytei klostėsi prasčiau – užimta 19-a vieta tarp 22 dalyvių. Pergale džiaugėsi K. Fontanesi, antra liko D. Guillen, trečia – norvegė Martine Hughes („Kawasaki“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendroje čempionato įskaitoje A. Skudutytė (22 taškai) yra 22-a tarp 33 klasifikuotų lenktynininkių. Lyderių trejetą sudaro L. van Drunen (218), K. Fontanesi (202) bei D. Guillen (201).

Paskutinis pasaulio moterų čempionato etapas rugsėjo 21 d. vyks Australijoje. Ten lietuvė nestartuos dėl riboto biudžeto.

