Dramatiška „IndyCar“ sezono pabaiga: Deividas Malūkas po avarijos sraigtasparniu išskraidintas į ligoninę

Puikiai kvalifikacijoje pasirodęs lietuvis startavo iš 2-os vietos. Prieš pirmąjį sustojimą D. Malūkas buvo nukritęs į 4-ą poziciją, bet 63-iajame rate vėl važiavo 2-as. Vėliau lietuvis bandė aplenkti ratu atsilikusį naujoką Louisą Fosterį, kuris grubiai bandė blokuoti D. Malūką. Tada pilotai susidūrė ir D. Malūkas rėžėsi į barjerus bei buvo priverstas baigti lenktynes.
Po incidento lietuvis sraigtasparniu buvo nugabentas į ligoninę. Laimei, rimtesnių traumų D. Malūkui pavyko išvengti, sąmonės jis neprarado.
Malukas has been airlifted to a local hospital out of precaution and for more advanced imaging. pic.twitter.com/zStJcNwsdqREKLAMA— Nathan Brown (@By_NathanBrown) August 31, 2025
I am healthy and well! Thank you all for the messages. It meant a lot to see all the support the moment I left the hospital. Gratitude to the AMR/INDYCAR safety and medical teams for their exceptional care. Better days ahead, much love -DM🙏 pic.twitter.com/ucbXkKFu1C— David Malukas (@malukasdavid) August 31, 2025
„Deividui viskas gerai. Jis sąmonės neprarado ir yra geros nuotaikos. Į ligoninę jį nusprendėme nuskraidinti profilaktiniams patikrinimams“, – sakė „IndyCar“ medicinos skyriaus atstovė Julia Vaizer.
L. Fosteris už sukeltą avariją buvo nubaustas pravažiavimu pro boksus.
„Girdėjau, kad Deividas buvo nugabentas į ligoninę, tad norėjau įsitikinti, kad jam nieko rimto nenutiko. Man pasakė, kad jis jaučiasi neblogai, tad galiu kiek lengviau atsikvėpti. Vėliau parašysiu jam žinutę – noriu būti tikras, kad jam viskas gerai. Nemanau, kad ta avarija kilo dėl mano kaltės. Deividas agresyviai mane lenkė, o aš tuo metu jau neturėjau kur dėtis. Jis turbūt tikėjosi, kad aš visiškai sulėtinsiu tempą ir jį praleisiu“, – susirūpinęs buvo L. Fosteris.
Paskutines sezono lenktynes laimėjo Josefas Newgardenas, o antras finišavo jau anksčiau 4-ą čempiono titulą iš eilės užsitikrinęs Alexas Palou, kuris sezoną baigė su net 711 taškų. Antras bendroje įskaitoje buvo Pato O‘Wardas (515), trečias – Scottas Dixonas (452). D. Malūkas su 318 tšk. liko 11-as.
Kiek anksčiau priešpaskutinėse sezono lenktynėse Milvokyje (JAV) D. Malūkas kvalifikaciją taip pat baigė 2-as, lenktynėse lyderiavo 25 ratus, nuvažiavo greičiausią ratą, bet stojo vieną kartą daugiau nei pagrindiniai varžovai ir finišavo 8-as.
D. Malūkas kitam sezonui turi kontraktą su ta pačia „A.J. Foyt Enterprises“ komanda, tačiau netyla gandai, jog lietuvis gali persikelti į legendinę „Team Penske“ ekipą, kur užimtų Willo Powerio vietą.
