TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Sūduvos“ komanda turi naują vyr. trenerį ir pristatė 9 žaidėjus

2025-09-01 15:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 15:00

Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ krepšinio komandos vyriausiuoju treneriu tapo Marius Ūsas, klube 3 sezonus ėjęs buvusių vyriausiųjų trenerių Mariaus Kiltinavičiaus ir Tomo Gaidamavičiaus asistento pareigas.

M.Ūsas stoja prie „Sūduvos“ vairo (Klubo nuotr.)

Marijampolės „Sūduvos-Mantingos" krepšinio komandos vyriausiuoju treneriu tapo Marius Ūsas, klube 3 sezonus ėjęs buvusių vyriausiųjų trenerių Mariaus Kiltinavičiaus ir Tomo Gaidamavičiaus asistento pareigas.

0

24 metų M. Ūsas jau turėjo galimybę išbandyti save vyriausiojo trenerio pareigose, kai 2022 metų lapkričio mėn. trumpam perėmė jas iš komandą palikusio M. Kiltinavičiaus. Jauno trenerio vadovaujama Marijampolės ekipa tuomet 89:63 ir 111:81 nugalėjo Kretingos komandą.

Dabar M. Ūso laukia kur kas didesnis iššūkis.

„Naują iššūkį priimu su dideliu noru ir nekantrumu startuoti. Tikiu, kad sezonas bus įdomus ir nenuspėjamas, pilnas naujų patirčių bei pamokų, – sakė naujasis „Sūduvos-Mantingos“ strategas. – Marijampolėje būsiu jau ne pirmą sezoną, žinau, kad čia visada keliami aukščiausi tikslai, tačiau nesinori žiūrėti toli į priekį. Dabar reikia susitelkti į gerą pasirengimą ateinančiam sezonui.“

M. Ūso asistentais šį sezoną bus Lukas Januškevičius ir Normantas Šilanskas, o komandos fiziniu pasirengimu toliau rūpinsis Modestas Rusevičius.

Į pirmąją treniruotę marijampoliečiai susirinks rugsėjo 8-ąją, o naujo Nacionalinės krepšinio lygos sezono kovas pradės po mėnesio.

„Sūduvoje-Mantingoje“ po praeito sezono liko Tautvydas Kliučinykas, Ignas Labutis, Marijus Užupis, Žygimantas Šimonis, Aurelijus Pukelis, Domantas Vilys ir Matas Jucikas. Taip pat komanda jau turi du naujokus – Augustą Navicką ir Ernestą Jaškų.

19-metis A. Navickas praeitą sezoną atstovavo Kauno „Žalgiriui-2“, o 25 metų E. Jaškus grįžta žaisti į Lietuvą iš Italijos.

„Komandos komplektacija dar nėra baigta, – sakė M. Ūsas. – Džiaugiamės, kad pavyko išsaugoti nemažą dalį žaidėjų iš praeito sezono, tikimės, kad netrukus pavyks užpildyti ir visas likusias spragas“

