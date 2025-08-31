„M Basket“ pasikvietė gynėją

Praėjusiame sezone Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) debiutavęs plungiškis vilkėjo gimtojo miesto „Olimpo“ marškinėlius, su kuriais vidutiniškai rinko po 5,7 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 8,2 naudingumo balo.
Stropus solidžiai užbaigė praėjusį sezoną, kuomet paskutinėse ketveriose rungtynėse rinko po 10 taškų, po 5,8 atkovoto kamuolio, po 3,5 rezultatyvaus perdavimo bei 16,3 naudingumo balo.
Krepšininkas iki praėjusio sezono priklausė Šiaulių klubui ir tobulėjo jų sistemoje.
