  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„M Basket“ pasikvietė gynėją

2025-08-31 18:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-31 18:09

Raudonai baltus Mažeikių „M Basket“ komandos marškinėlius ateinančiame sezone užsivilks dvidešimtmetis 198 cm ūgio gynėjas Jokūbas Stropus.

J.Stropus keliasi į Mažeikius (Dainius Lukšta, NKL)

Raudonai baltus Mažeikių „M Basket“ komandos marškinėlius ateinančiame sezone užsivilks dvidešimtmetis 198 cm ūgio gynėjas Jokūbas Stropus.

0

Praėjusiame sezone Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) debiutavęs plungiškis vilkėjo gimtojo miesto „Olimpo“ marškinėlius, su kuriais vidutiniškai rinko po 5,7 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 8,2 naudingumo balo.

Stropus solidžiai užbaigė praėjusį sezoną, kuomet paskutinėse ketveriose rungtynėse rinko po 10 taškų, po 5,8 atkovoto kamuolio, po 3,5 rezultatyvaus perdavimo bei 16,3 naudingumo balo.

Krepšininkas iki praėjusio sezono priklausė Šiaulių klubui ir tobulėjo jų sistemoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

